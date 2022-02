Fifa bo izključila nogometno reprezentanco Rusije z letošnjega SP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna nogometna federacija Fifa bo Rusijo suspendirala iz svojih tekmovanj, vključno s prihajajočim odločilnim delom kvalifikacij za svetovno prvenstvo in svetovnim prvenstvom 2022, so neimenovani viri sporočili za nemško tiskovno agencijo dpa.

Odločitev je bila sprejeta po tem, ko je Mednarodni olimpijski komite (Mok) danes vsem športnim zvezam priporočil, naj ruski in beloruski športniki ne smejo tekmovati na mednarodnih športnih prireditvah in tekmovanjih zaradi ruske invazije na Ukrajino in podpore Belorusije pri tem.

Fifa je v nedeljo sporočila, da mora Rusija svoje tekme igrati na nevtralnem terenu za zaprtimi vrati in brez svojih nacionalnih simbolov, z imenom Ruska nogometna zveza.

Ruski nogometaši bi morali 24. marca v končnici drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo gostiti Poljsko, zmagovalec tega dvoboja pa bo nato gostil Švedsko ali Češko za uvrstitev v skupinski del svetovnega prvenstva v Katarju. Poljska, Švedska in Čehi so sporočili, da ne bodo igrali proti Rusiji.

Ukrajina istega dne igra proti Škotski, Wales proti Avstriji, Italija proti Severni Makedoniji, Portugalska pa proti Turčiji.

Medtem je Evropska nogometna zveza (Uefa), ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, Rusiji odvzela finale lige prvakov ter ga preselila iz Sankt Peterburga v Pariz.

