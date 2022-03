Slovenski nogometaš se je rešil iz ukrajinskega pekla

Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Verbič je zelo navezan na Ukrajino. Pri kijevskem Dinamu, kjer igra od leta 2018, je okusil, kako je igrati za klubskega velikana, lani, ko mu je ponagajalo zdravje in je zaradi poškodbe mišice zamudil ogromno tekem, pa mu je življenje polepšalo rojstvo sina.

Vojničan se je želel v letu 2022 vrniti na raven, na kateri je že bil v karieri, ko je spadal med najbolj vroče in v tujini cenjene slovenske nogometaše. Tik pred začetkom spomladanskega dela ukrajinskega prvenstva pa je bilo njegove idile konec. Brutalno jo je prekinil četrtkov vdor ruskih vojaških sil v Ukrajino.

''24. februarja okoli 5. ure zjutraj smo se zbudili ob zvokih eksplozij in siren. V Ukrajini je izbruhnila vojna,'' je zapisal v daljšem sporočilu na Instagramu, v katerem je poudaril, kako so kršeni osnovni pojmi demokracije, saj je Ukrajina, ki je do takrat živela mirno, postala žrtev groznih dogodkov.

Benjamin Verbič je za slovensko reprezentanco odigral 38 tekem in dosegel pet zadetkov. Foto: Reuters

''Zdaj ves svet opazuje, kaj se dogaja. Nebo ni več mirno, po njem letijo vojaška letala, slišijo se eksplozije in streljanje, mesta so bombardirana. Ko ljudje živijo v strahu in morajo spati v bunkerjih, potem začenjaš razumeti, kaj je res pomembno v življenju in kakšne so tvoje skrbi,'' je 28-letni slovenski nogometni legionar občutil pekel vojnih razmer v svojem domu blizu Kijeva.

Zahvala Poljakom

Četrtek, 24. februar 2022, bo ostal v zgodovino zapisan s črnimi črkami kot začetek vojaške invazije Rusije na Ukrajino. To je tudi dan, ko je bil Verbič z družino še v Kijevu. A je hitro začel iskati rešitev. Želja, da bi družino spravil na varno, v deželo, kjer vlada mir, se mu je izpolnila. V ponedeljek je javil veselo novico, da mu je uspelo. Javno se je zahvalil vsem, ki so ga v teh stresnih dnevih klicali ter izražali skrb zanj in njegovo družino. Najbolj se je zahvalil poljskemu soigralcu pri kijevskem Dinamu, prijatelju Tomaszu Kedziori, predsedniku poljske vlade in poljski nogometni zvezi. ''Pomagali so mi, da je lahko moja družina, moj sinček, končno varna,'' se je zahvalil prijateljem, ki prihajajo iz države, ki meji na Ukrajino, in s katero so leta 2012 skupaj gostili evropsko prvenstvo v nogometu.

Verbič bi moral prejšnji konec tedna začeti spomladanski del ukrajinskega prvenstva, a so vojne grozote potisnile nogomet na stranski tir. Foto: Guliverimage

Zdaj je mlada družina Verbič na varnem, eden izmed štirih slovenskih nogometašev, ki branijo barve ukrajinskih klubov, pa si želi, da bi čim prej zavladal mir. ''Srce me boli za vse, ki so zdaj v Ukrajini. Za prijatelje, soigralce, za vse, ki so šli na fronto in se vsak dan soočajo s smrtjo, odbijajo napade sovražnika in branijo svojo domovino. Upam na najboljše, da bo čim prej zavladal mir,'' je še sporočil Verbič, ki za razliko od stanovskih kolegov v drugih evropskih državah, še dolgo ne bo mogel razmišljati o možnosti, da bi se vrnil na nogometna igrišča.