Biden napovedal zaprtje zračnega prostora ZDA za ruska letala

Putin je mislil, da nas bo s svojo neizzvano vojno razdelil doma in v Evropi, vendar se je zmotil. Bili smo pripravljeni in enotni in enotni smo ostali," je dejal Biden in zagotovil nadaljnjo podporo Ukrajini. Foto: Reuters

Na političnem parketu se nadaljujejo prizadevanja za ustavitev spopadov, ki terjajo vse več smrtnih žrtev. Po poročanju ruskih medijev naj bi se na novih pogovorih danes sestali ruski in ukrajinski predstavniki. Zaradi ruske invazije se bodo sestali tudi kmetijski in finančni ministri EU. Iz Mehike so sporočili, da ne bodo uvedli sankcij proti Rusiji. Biden je medtem na sinočnjem govoru zatrdil, da bo svoboda slavila nad tiranijo in napovedal zaprtje ameriškega zračnega prostora za ruska letala.

Dnevni pregled dogodkov



4.16 Biden napovedal zaprtje zračnega prostora ZDA za vsa ruska letala

2.58 Mehika se ne bo pridružila sankcijam proti Rusiji

00.30 Iskanje poti za prekinitev spopadov

Ameriški predsednik Joe Biden je svoj sinočnji govor o položaju v državi uvodoma posvetil ruskemu napadu na Ukrajino in zatrdil, da bo svoboda vedno slavila nad tiranijo, med drugim pa je ob nizanju že sprejetih sankcij proti Rusiji napovedal še zaprtje ameriškega zračnega prostora za ruska letala.

Med častnimi gosti na galeriji je bila tudi ukrajinska veleposlanica v ZDA Oksana Markarova.

"Zgodovina nas uči, da ko diktatorji ne plačajo za agresijo, je še več kaosa. Zvezo Nato smo ustvarili zato, da ohranja mir in stabilnost v Evropi. Putin je mislil, da nas bo s svojo neizzvano vojno razdelil doma in v Evropi, vendar se je zmotil. Bili smo pripravljeni in enotni in enotni smo ostali," je dejal Biden in zagotovil nadaljnjo podporo Ukrajini.

ZDA bodo branile ozemlje Nata, svojih vojakov ne bodo pošiljale v Ukrajino

"Naj nas jeklena volja Ukrajincev navdihuje še naprej," je dejal in zagotovil, da bodo ZDA z zavezniki branile vsak centimeter ozemlja zveze Nato, čeprav pa se ameriški vojaki v Ukrajini ne bodo borili proti Rusom.

Zatrdil je, da je ruski predsednik Vladimir Putin bolj osamljen kot kadarkoli doslej, naštel je tudi doslej sprejete sankcije, ruskim oligarhom pa zagotovil, da jim bodo vzeli luksuzne jahte in drugo premoženje, ki so ga pridobili po zaslugi skorumpiranega režima. Napovedal je ustanovitev posebne delovne skupine pravosodnega ministrstva ZDA za ta namen.

"Ukrajinci se borijo s čistim pogumom in naslednji dnevi, tedni in meseci bodo težki. Vendar pa morda bo Putin dobil na bojišču, na dolgi rok pa bo plačal visoko ceno," je dejal Biden o Putinu in zagotovil, da sprejemajo ukrepe za zaščito ekonomij ZDA ter zaveznikov, med drugim s kolektivno sprostitvijo 60 milijonov sodov naftnih rezerv.

"Putinova vojna bo Rusijo oslabila, preostali svet pa utrdila," je dejal Biden, preden se je posvetil domačim temam.

2.58 Mehika se ne bo pridružila sankcijam proti Rusiji

Mehika ne bo uvedla sankcij proti Rusiji zaradi napada na Ukrajino, je v torek izjavil predsednik Andres Manuel Lopez Obrador. Mehika se bo držala svojega načela ne-vpletanja v mednarodne zadeve.

"Želimo imeti dobre odnose z vsemi vladami sveta in želimo biti v položaju, da lahko govorimo z obema stranema v konfliktu," je izjavil Mehičan.

Bilateralna trgovina med Mehiko in ZDA je vredna okrog 2,4 milijarde dolarjev letno, Rusija pa ima v Mehiki le za okrog 132 milijonov dolarjev naložb.

Predsednik države, ki je daleč od Ukrajine in vojne, se je celo obregnil ob Twitter zaradi obtožb o odstranjevanju sporočil v korist Rusije in dejal, da ne moreš govoriti o svobodi obenem pa omejevati svobodo izražanja, poročajo mehiški mediji.

Sankcijam se je v nedeljo odpovedala tudi druga velika latinsko-ameriška država Brazilija, katere predsednik Jair Bolsonaro je dejal, da njegova država iz Rusije uvaža veliko gnojila.

00.30 Iskanje poti za prekinitev spopadov

Ruska in ukrajinska delegacija naj bi se danes v Belorusiji sestali na novem krogu pogovorov za razrešitev ukrajinsko-ruskega konflikta, je poročala ruska tiskovna agencija Tass, ki se pri tem sklicuje na ukrajinski časnik Zerkalo nedeli.

Prvi krog pogovorov med delegacijama je ob belorusko-ukrajinski meji potekal v ponedeljek. Po večurnih pogovorih so sporočili, da jih bodo nadaljevali. V Moskvi so po pogovorih navedli, da je še prezgodaj za njihovo oceno.

V luči ruske agresije na Ukrajino bosta danes potekali tudi izredni ločeni virtualni zasedanji kmetijskih in finančnih ministrov EU. Finančni ministri bodo razpravljali o finančnih in gospodarskih sankcijah proti Rusiji zaradi napada njenih vojaških sil na Ukrajino. Kmetijski ministri pa bodo razpravljali o učinkih vojne v Ukrajini na kmetijsko-živilski sektor.

O položaju v Ukrajini in zlasti varnosti ukrajinskih nukleark bo razpravljal tudi svet guvernerjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA).

Ruska agresija se je posredno dotaknila tudi Slovenije

V ruskem obstreljevanju v ukrajinskem Harkovu je bila v torek uničena zgradba slovenskega konzulata. Minister za zunanje zadeve Anže Logar je napad najostreje obsodil in pri tem napovedal, da bo Slovenija "o tem kriminalnem dejanju" danes uradno obvestila partnerje v EU in Natu.

V Ljubljani bo sicer danes potekal shod v podporo Ukrajini, h kateremu je pred dnevi pozval premier Janez Janša.