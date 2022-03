Evropa zaprla, Beograd pa razprodal lete z Moskvo

Medtem ko je skoraj vsa Evropa zaustavila letalski promet z Rusijo, je srbski Air Serbia zbral potnike z vseh koncev in razprodal lete do Moskve. Povpraševanje je bilo tolikšno, da so morali poseči celo po večjem letalu.

Medtem ko je zaradi recipročnih ukrepov pri zapiranju zračnega prostora skoraj onemogočen letalski promet z Rusijo, ostaja Air Serbia eden zelo redkih prevoznikov s stalno povezavo z Moskvo. Srbi so poleg Bosne in Hercegovine še zadnja država v Srednji in Zahodni Evropi, ki za ruska letala še ni zaprla zračnega prostora. Air Serbia je na primer včeraj popoldne iz Beograda proti Moskvi poletela s polnim airbusom A330-200.

Uporabiti so morali širokotrupnega airbusa A330-200

To je širokotrupno letalo, s katerim lahko zadostijo povečanemu povpraševanju potnikov. Letalo je dolgo 58 metrov, razpon kril pa presega 60 metrov. V konfiguraciji z dvema razredoma lahko sprejme do 293 potnikov.

Pred prehodom na večje letalo in ob povečanih kapacitetah so bili leti vsaj do sobote namreč razprodani, je poročal spletni letalski medij Exyuaviation. Nekatere povezave so sicer povezane z Aeroflotom, ki opravlja lete med Istanbulom in Moskvo.

Pred epidemijo covid-19 je letno med Srbijo in Rusijo potovalo več kot 300 tisoč potnikov.

Foto: Air Serbia

Povezavo med Beogradom in Moskvo je prekinila tudi letalska družba Nordic Airlines. Je pa včeraj zjutraj v Beogradu pristal regionalni embraer legacy 600, prevoznika AirPink. Air Serbia ob tem ostaja pri enotedenski povezavi s Sankt Peterburgom.

Predsednik družbe Air Serbia je Jiri Marek, 82-odstotni lastnik družbe pa je srbska država. Gre sicer za enega od desetih najstarejših letalskih prevoznikov v Evropi. Pod imenom Aeroput so ga ustanovili že leta 1927, torej še v času Kraljevine SHS. Po drugi svetovni vojni so družbo nacionalizirali in ustanovili prevoznika JAT, pozneje je družba obstajala še pod imenom JAT Airways in se leta 2013 preimenovala v Air Serbia. Pomemben solastnik družbe je tudi Etihad Airways.