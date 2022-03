Rusi mrzlično dvigujejo denar z bankomatov #video

Po ostrih gospodarskih in finančnih sankcijah proti Rusiji, ki so jih sprožile zahodne zaveznice, vključno z Evropsko unijo, in tudi po padcu rublja Rusi že od nedelje množično dvigujejo svoj denar na bankomatih. Bojijo se, da zaradi izključitve dela ruskih bank iz sistema SWIFT in zamrznitve financ ruske centralne banke svojega denarja ne bodo nikoli več videli.