Kaj pomenijo? Ruski tanki s skrivnostnimi belimi oznakami.

V ameriški vojski je večina bojnih vozil in helikopterjev opremljena s posebnim identifikacijskim sistemom na radijski osnovi, ki na terenu olajša prepoznavo.

Na ruskih tankih na obrobju Kijeva in Harkova pa je mogoče opaziti vsaj pet različnih oznak, ki so narisane z belo barvo in očitno služijo medsebojni prepoznavi. Vojaški strokovnjaki imajo sicer več teorij. Oznake bi lahko pomenile, iz katerega dela ruske vojske prihajajo, ali pa kam so namenjene, je za SkyNews povedal britanski strokovnjak za tankovsko vojskovanje Michael Clark.



Te oznake so lahko v pomoč predvsem ruskim zračnim silam, ki lahko iz zraka lažje ločijo med ruskimi in ukrajinskimi tanki. Vsekakor ne gre le za osnovno označevanje ruskih vozil, saj bi v tem primeru lahko uporabili enotno oznako.

Kaj lahko pomenijo V, O, X, A in dve različici črke Z?

Vsaka med omenjenimi oznakami ima zato svoj pomen. Po teoriji, da črke pomenijo pripadnost delu ruske vojske, bi lahko oznake po mnenju vojaškega strokovnjaka Seana Spoontsa pojasnili po spodnjem ključu.

A – ruske specialne enote v različnih operativnih enotah

O – enote iz Belorusije

X – čečenske enote Ramzana Kadyrova

V – ruski marinci

Z – enote iz vzhodnega vojaškega okrožja

Z v kvadratu – enote iz južnega vojaškega okrožja (Krim)

Črka Z na oklepnem vozilu pomeni, da prihaja iz vzhodnoruskega vojaškega okrožja. Foto: Reuters

Ukrajinski tanki takih oznak nimajo. Foto: Reuters