Neverjeten odziv Slovencev na pomoč Ukrajini, tukaj lahko še pomagate #foto

Vsem, ki so se zaradi vojne v Ukrajini znašli v stiski, je Slovenija pripravljena pomagati. Na spletni strani ministrstva za zunanje zadeve so vse najpomembnejše informacije in stiki glede prve pomoči, nastanitve, mednarodne zaščite, bivanju v azilnem domu in druge informacije.

Po Sloveniji poteka množično zbiranje materialne in tudi denarne pomoči državljanom Ukrajine na različnih lokacijah, na zunanje ministrstvo pa se lahko obrnete tudi vsi, ki ste pripravljeni osebam iz Ukrajine nuditi nastanitev. Slovenska karitas, ki je doslej za najnujnejšo pomoč prizadetim v konfliktu v Ukrajini že zbrala 56.100 evrov in jih bo posredovala karitasu v Ukrajini, od torka zbira tudi materialno pomoč.

Rdeči križ Slovenije

Za vse tiste, ki želijo pomagati, je Rdeči križ Slovenije odprl sklic za zbiranje sredstev za pomoč prizadetim v Ukrajini.

Svoj prispevek za akcijo "Pomoč Ukrajini" lahko nakažete na

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, Mirje 19, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0310 0111 1122 296

SKLIC: SI00 96889

BIC BANKE: SKBASI2X

KODA NAMENA: CHAR

ali s pomočjo QR-kode.

Dostava vode v regiji Donetsk. Uporabniki mobilnih storitev A1, Telekom, Telemah in T-2 lahko prispevajo tudi s poslanim SMS-sporočilom na 1919 z besedo BEGUNCEM (prispevate en evro) ali BEGUNCEM5 (prispevate pet evrov). Foto: RKS



Klicni center bo deloval vse dni v tednu od 8. do 18. ure. Za klice iz Slovenije je na voljo brezplačna telefonska številka 080 41 42, medtem ko je za klice iz tujine na voljo telefonska številka +386 1478 7530.

Urad je vzpostavil tudi poseben elektronski poštni naslov Vlada je danes vzpostavila vladni klicni center, kjer bodo strokovnjaki z različnih področij nudili informacije o pomoči, ki jo Slovenija nudi državljanom iz Ukrajine, so sporočili iz urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov.Urad je vzpostavil tudi poseben elektronski poštni naslov info.ukrajina@gov.si . Aktualne informacije in kontaktne številke pa so objavljene tudi na spletni strani gov.si v slovenskem, angleškem in ukrajinskem jeziku, so sporočili.

Slovenska karitas

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0214 0001 5556 761

Sklic: SI00 870

Namen: Pomoč Ukrajini

Prispevek v višini pet evrov je mogoče posredovati s SMS-sporočilom KARITAS5 na 1919.

Poleg denarne pomoči Slovenska karitas od torka zbira tudi materialno pomoč. Materialno pomoč v hrani, vodi, higienskih pripomočkih in oblačilih bodo po slovenskih regijah zbirali v skladiščih škofijskih Karitas, in sicer v Mariboru, Ljubljani, Celju, Novem mestu, Kopru in Murski Soboti. Kontaktne številke so objavljene na spletni strani karitas.si.

Hrano in higienske pripomočke bodo zbirali tudi v označenih vozičkih po trgovskih centrih.

Zbirali bodo predvsem suho ali trajno in dobro zapakirano osnovno hrano, ki ne potrebuje hlajenja (konzerve, narezek, otroška hrana, testenine, mleko ipd.), higienske pripomočke (pralni prašek, milo in šampon za osebno nego, zobno kremo in ščetke, ženski vložki), higienske robčke in plenice, vodo v plastenkah, oblačila za otroke, bombažno posteljnino, novo spodnje perilo in nogavice ter spalne vreče.

Zbrane izdelke bodo namenili za pomoč prebivalcem v Ukrajini, ukrajinskim beguncem v večjih zbirnih centrih karitasa v sosednjih državah in tudi nameščenim v Sloveniji, kar bo odvisno od potreb in logističnih možnosti, so pojasnili Foto: Slovenska karitas

Slovenska filantropija

Slovenska filantropija zbira obleko in obutev za pomoč beguncem iz Ukrajine. Če želite podariti obleko in obutev, lahko prinesete donacijo na naslov Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana. Ker še ne vedo, kakšne bodo dejanske potrebe, v tem trenutku prosijo predvsem za:

ženska in otroška oblačila,

higienske pripomočke, predvsem vlažilne robčke,

nepokvarljivo hrano.

Unicef

TRR: SI56 0201 3025 9875 526

referenca: SI 00 41103

Pomagate lahko prek spletne strani www.unicef.si, pošljite SMS-sporočilo s ključno besedo UNICEF10 na 1919 in darujte deset evrov ali UNICEF5 in darujte pet evrov za pomoč otrokom.

Izreden odziv prostovoljcev v Ljubljani

Zaradi izredne dobrodelne akcije zbiranja pomoči v ljubljanski telovadnici na Mesarski 4f v podjetju KinVital, kjer sta Jure Gubanc in žena zbrala za tovornjak oblek, hrane in medicinskih pripomočkov, so tam za zdaj zbiranje končali. Tovornjak je že krenil proti Poljski, od koder bo s pomočjo zvez lažje prispel v Ukrajino.

V Ljubljani pomoč trenutno zbirajo v Perutnini Ptuj na Letališki cesti 32a, v Mariboru Marifarm na Minarikovi ulici 8 ter na Ptuju Perutnina Ptuj na Potrčevi 10.

Na pomoč Kijevu tudi ljubljanska občina z javnimi zavodi

Tovornjak sanitetnega materiala bo v Kijev po napovedih župana Zorana Jankovića poslala tudi ljubljanska občina, ki pomoč pripravlja skupaj z občinskimi javnimi zavodi.

Zbiranje pomoči tudi v Kranju in Velenju

V Kranju med prvimi v Sloveniji vzpostavljajo zbirno mesto za humanitarno pomoč.

Za podrobnosti glede organizacije zbiranja pomoči za prebivalce Ukrajine so se v Mestni občini Kranj dogovorili s častnim konzulom Ukrajine v Sloveniji Sandijem Brezovnikom, povezali pa so se tudi z Rdečim križem Slovenije (RKS) in Fajdigovo ambulanto.

Zbirno mesto v Kranju bo odprto od srede, 2. marca 2022, do preklica vsak delovni dan med 12. in 17. uro v šotorih na parkirišču Vojašnice Petra Petriča (vhod pri pralnici AMZS oziroma pri Gasilsko reševalni službi Kranj), pri čemer bo pomagala tudi Civilna zaščita Mestne občine Kranj in profesionalni gasilci.

Tudi Mestna občina Velenje od srede, 2. marca, do sobote, 5. marca, organizira človekoljubno akcijo zbiranja pomoči za prebivalce Ukrajine. Svoj prispevek lahko oddate od srede do sobote med 10. in 18. uro v prostorih Mladinskega centra Velenje, Efenkova 61a.

Zbirajo: