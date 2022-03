Enajstletni deček z nahrbtnikom in potnim listom sam na Slovaško

Deček je zgolj z nahrbtnikom in potnim listom prečkal mejo in iz Ukrajine prišel na Slovaško.

Deček je zgolj z nahrbtnikom in potnim listom prečkal mejo in iz Ukrajine prišel na Slovaško. Foto: Slovaško notranje ministrstvo

Kot so zapisali na spletnem omrežju slovaškega notranjega ministrstva, je junak včerajšnjega večera postal 11-letni deček iz Zaporožja. Komaj 11-letni fantič je prišel čez mejo iz Ukrajine na Slovaško zgolj z eno plastično vrečko, potnim listom in telefonsko številko sorodnikov, ki jo je imel napisano na roki. Prišel je povsem sam, saj so njegovi starši morali ostati v Ukrajini.

Prostovoljci so ga z veseljem oskrbeli, odpeljali na toplo ter mu priskrbeli hrano in pijačo, ki so jo spakirali za njegovo nadaljnjo pot.

"Vse je osvojil s svojim nasmehom, neustrašnostjo in odločnostjo, vredno pravega junaka," so zapisali na slovaškem ministrstvu za notranje zadeve na družabnem omrežju Facebook.

Zahvaljujoč telefonski številki na roki in listu papirja v potnem listu, so lahko stopili v stik z dečkovimi sorodniki, ki so kasneje prišli ponj do meje in celotna zgodba se je dobro končala.

Največja begunska kriza

Zaradi vojne v Ukrajini je to državo zapustilo že 1,5 milijona ljudi, je danes sporočil Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR). "To je zdaj najhitreje rastoča begunska kriza v Evropi po drugi svetovni vojni," je na Twitterju zapisal visoki komisar ZN za begunce Filippo Grandi. Največ beguncev je prečkalo mejo s Poljsko. Romunija je do zdaj sprejela 227 tisoč beguncev, več kot 100 tisoč Ukrajincev pa je prispelo na Madžarsko in Slovaško.