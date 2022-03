Visa in Mastercard ustavljata poslovanje v Rusiji #vŽivo

Velikana med ponudniki kreditnih kartic, ameriški podjetji Visa in Mastercard začasno ustavljata delovanje v Rusiji. Gre za zadnji v vrsti večjih ameriških podjetij, ki so se zaradi ruske invazije na Ukrajino odločila za ta korak. Podjetje Mastercard je sporočilo, da se je glede na naravo trenutnega konflikta, ki da je brez primere, in glede na "negotovo ekonomsko okolje" odločilo ustaviti svoje omrežne storitve v Rusiji.

Tudi Visa je podobno sporočila, da bo "v prihodnjih dneh v sodelovanju s svojimi strankami in partnerji v Rusiji sodelovala pri ustavitvi vseh transakcij".

Po tem denimo v Rusiji izdane kartice v tujini ne bodo več delovale. Kreditnih kartic, ki so jih izdale finančne institucije izven države, pa v Rusiji ne bo več mogoče uporabljati, sporočilo Vise povzema nemška tiskovna agencija dpa, ki dodaja, da je Mastercard napovedal enako ukrepanje.

Že pred tem sta podjetji v preteklih dneh dostop do svojih plačilnih omrežij onemogočili ruskim bankam, ki so jih doletele mednarodne sankcije.

Prvi mož Vise Al Kelly je danes glede tega še sporočil, da obžalujejo učinke, ki jih bo njihova odločitev imela na sodelavce, stranke, partnerje, trgovce in imetnike kartic v Rusiji. "Ta vojna in nenehna grožnja miru in stabilnosti terjata, da ukrepamo v skladu s svojimi vrednotami," je zapisal.

Tudi pri Mastercardu so sporočili, da odločitve za ukrepanje niso sprejeli zlahka. "Mastercard je v Rusiji dejaven več kot 25 let," so zapisali in dodali, da bodo z delovanjem nadaljevali, ko bo to "primerno in pravno dopustno".

Dnevni pregled dogodkov



8.15 Berlinska državna opera z dobrodelnim koncertom za Ukrajino

8.15 Berlinska državna opera z dobrodelnim koncertom za Ukrajino

Državna opera v Berlinu bo drevi s svojim orkestrom in zvezdniškim dirigentom Danielom Barenboimom pripravila t. i. Koncert za mir, na katerem bo zbirala sredstva za pomoč prebivalcem Ukrajine. Izkupiček bodo namenili Ukrajinski humanitarni fundaciji, so sporočili iz operne hiše.

Po pisanju nemške tiskovne agencije dpa se bosta koncerta udeležila tudi predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde in predsednik nemške Bundesbanke Joachim Nagel. Po informacijah dpa naj bi obe instituciji prispevali donaciji. Koncert bo prenašala tudi nemška televizija in pozivala k donacijam za humanitarno pomoč.

Na koncertu bo zazvenela ukrajinska himna, ki temelji na pesmi Pavla Čubinskega z naslovom v dobesednem prevodu Ukrajina še ni propadla, glasbo pa je napisal Mihail Verbicki. Na sporedu bosta tudi simfoniji Franza Schuberta in Ludwig van Beethovna.

Vodstvo in zaposleni v Državni operi so "zgroženi, šokirani in globoko zaskrbljeni zaradi vojne, ki jo je ruska vlada sprožila proti Ukrajini", so sporočilo povzeli pri dpa.