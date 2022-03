Iz Rusije še CNN in Bloomberg, novinar Sky Newsa napaden v Ukrajini #vŽivo

Ruski parlament je v petek sprejel zakonodajo, ki določa visoke kazni za širjenje domnevnih lažnih informacij o ruskih vojaških silah. Kršiteljem grozijo denarne kazni in do 15 let zapora. Novo zakonodajo je že podpisal tudi ruski predsednik Vladimir Putin.

Bloomberg: Zakonik neodvisno delo novinarjev spreminja v zločince

V odzivu na ta ukrep so pri ameriškem CNN v petek po lokalnem času sporočili, da začasno ustavljajo oddajanje svoje 24-urne kabelske televizije v Rusiji. Iz Bloomberga pa so sporočili, da so se "z velikim obžalovanjem" odločili prekiniti "zbiranje vesti znotraj Rusije". Kot so dodali, je opravljanje normalnega novinarskega dela v tej državi po spremembi kazenskega zakonika nemogoče, saj ta vsakega neodvisnega novinarja spreminja v zločinca.

Pred tem je začasno prekinitev dela vseh svojih novinarjev v Rusiji napovedal britanski BBC, za enak korak pa so se odločili tudi pri kanadski javni radioteleviziji CBC.

NEW 🚨 Horrifying footage shows Sky News team targeted near Kyiv in Ukraine



pic.twitter.com/ZHlhm6soGQ — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 4, 2022

Iz Ukrajine medtem prihaja novica, da je bil v napadu iz zasede blizu Kijeva ustreljen in ranjen britanski novinar Stuart Ramsay, glavni dopisnik televizije Sky News iz te države, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Prav tako je bil ustreljen njegov snemalec, a ga je obvaroval neprebojni jopič. Na koncu je celotno novinarsko ekipo pred napadalci rešila ukrajinska policija. Za napadom naj bi stali ruski saboterji, poroča dpa. Posnetek grozljivega napada so na Sky Newsu že objavili.