Po streljanju zagorela največja nuklearna elektrarna v Evropi

Deveti dan vojne iz Ukrajine poročajo o požaru v nuklearni elektrarni Zaprožje. Zagorelo je potem ko so Rusi na elektrarno streljali z vseh strani, so objavile ukrajinske oblasti. Rusi so bombardirali tudi Černiv, umrlo je najmanj 33 ljudi.

Dnevni pregled dogodkov

4.22 Zagorela največja nuklearna elektrarna v Evropi

1.12 V Rusiji težave z dostopom do Facebooka

0.30 O vojni v Ukrajini danes zunanji ministri Nata in EU

0.22 ZDA Ukrajincem v državi podelile začasno zaščito

23.03 Češka državljanom omogočila boj na ukrajinski strani

Firefighters 'cannot put out nuclear plant fire because of gunfire from Russians' https://t.co/s2rArIEYBX pic.twitter.com/qYsiFvHIAq — The Mirror (@DailyMirror) March 4, 2022

V zgodnjih jutranjih urah je v jedrski elektrarni Zaporožje v bližini mesta Energodar izbruhnil požar, je povedal župan tega mesta. Oglasil se je Dmitro Kuleba, ukrajinski zunanji minister, ki je dejal, da Rusi streljajo na elektrarno z vseh strani in jih pozval, naj prenehajo streljati.

Poleg jedrske elektrarne so zvečer in ponoči potekali boji med ruskimi in ukrajinskimi silami. Požar je izbruhnil v upravni stavbi in je bil ponoči lokaliziran.

Tudi predsednik države Volodimir Zelenski je komentiral požar v elektrarni in Rusijo obtožil jedrskega terorizma. Odzval se je tudi Boris Johnson, ki je dejal, da si bo prizadeval za nujno sejo Varnostnega sveta ZN, saj "Putinova dejanja neposredno ogrožajo Evropo".

Iz elektrarne so sporočili, da je bila elektrarna zavarovana. Jedrska varnost je za zdaj zagotovljena.

Iz Rusije poročajo, da so spletne strani več neodvisnih medijev in družbeno omrežje Facebook deloma nedostopni, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah portala GlobalCheck, ki spremlja dostopnost spletnih strani, in novinarjev AFP v Rusiji so poleg Facebooka težave z dostopom do spletnih strani medijev Meduza, Deutsche Welle, RFE-RL in ruskega servisa britanskega BBC.

V Rusiji svoje operacije ukinja tudi vse več mednarodnih podjetij, vključno z Appleom, Disneyjem in Fordom,

0.30 O vojni v Ukrajini danes zunanji ministri Nata in EU

Deveti dan vojne v Ukrajini se bodo v Bruslju danes ločeno sestali zunanji ministri zveze Nato in EU, ki bodo izpostavili čezatlantsko enotnost v odzivu na rusko invazijo Ukrajine in v solidarnosti z napadeno državo. Veliko pozornosti bo po pričakovanjih namenjene Moldaviji, ki se boji, da bo naslednja tarča ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Najprej se bodo danes v Bruslju sestali zunanji ministri zveze Nato, skupaj s partnericama Finsko in Švedsko ter Josephom Borrellom, nato pa se bodo sestali še zunanji ministri EU, ki se jim bodo pridružili Antonyi Blinken, zunanji ministrici Velike Britanije in Kanade ter generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg. Obeh zasedanj se bo udeležil tudi slovenski zunanji minister Anže Logar.

Borrell je v tvitu, s katerim je napovedal izredni sestanek zunanjih ministrov unije, izpostavil čezatlantsko enotnost v odzivu na rusko invazijo in v solidarnosti z Ukrajino. Virtualno naj bi po Borrellovih napovedih govorili tudi z ukrajinskim zunanjim ministrom Dmitrom Kulebo.

0.22 ZDA Ukrajincem v državi podelile začasno zaščito

ZDA so v četrtek Ukrajincem, ki so trenutno v državi, podelile začasno zaščito za prihodnjih 18 mesecev. Kot so navedli na ameriškem ministrstvu za domovinsko varnost, to pomeni, da lahko ostanejo v državi in da jim ne grozi deportacija.

"Ruski namerni in neizzvan napad na Ukrajino je sprožil vojno, nesmiselno nasilje, Ukrajinci pa so si morali zatočišče poiskati v drugih državah," je povedal minister za domovinsko varnost Alejandro Mayorkas.

"V teh izrednih časih bomo še naprej nudili podporo in zaščito ukrajinskim državljanom v ZDA," je povedal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Do zaščite so upravičeni tisti Ukrajinci, ki so bili v državi 1. marca.

Ministrstvo ni navedlo števila Ukrajincev, upravičenih do zaščite. Časnik Wall Street Journal pa poroča, da je trenutno v ZDA 30 tisoč ukrajinskih državljanov, vključno s študenti, turisti in ljudmi z delovnimi vizami. Okoli 4.000 grozi deportacija, navaja časnik, ki se sklicuje na zbirko podatkov univerze Syracuse University.

23.03 Češka državljanom omogočila boj na ukrajinski strani

Češke oblasti so svojim državljanom zagotovile, da ne bodo kaznovani, če se bodo na ukrajinski strani borili proti ruski invaziji. Kot je danes sporočil premier Petr Fiala, sta se s predsednikom Milošem Zemanom dogovorila, da bo ta posameznike, ki se bodo borili v Ukrajini, pomilostil.

Češki državljani se namreč ne smejo boriti v vrstah tujih vojsk. Po besedah premierja pa obstoječe zakonodaje na tem področju ne nameravajo spreminjati, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na Češkem se je po pozivu ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Evropejcem z izkušnjami v vojaških bojih, naj se pridružijo boju proti ruski invaziji, okoli 400 prostovoljcev obrnilo na oblasti, naj jim dovolijo izjemo.