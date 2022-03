V Mariupolu nov poskus evakuacije civilistov

Cilj napadov ruskih letal je tudi mesto Sumi na severovzhodu Ukrajine. Med drugim je bilo uničeno skladišče hrane, že v petek pa so v tem mestu uničili toplarno in elektrarno.

Cilj napadov ruskih letal je tudi mesto Sumi na severovzhodu Ukrajine. Med drugim je bilo uničeno skladišče hrane, že v petek pa so v tem mestu uničili toplarno in elektrarno. Foto: Reuters

Ruska vojska še naprej oblega največji ukrajinski mesti Kijev in Harkov, kjer po informacijah generalštaba ukrajinske vojske potekajo srditi boji. Prav tako potekajo močni spopadi za mesto Mikolajiv na jugu in Černjihiv na severu države. Ruske sile naj bi skušale zavzeti tudi veliko hidroelektrarno Kaniv na Dnepru južno od Kijeva.

Ruske sile sicer skušajo vdreti v predmestja Kijeva. Ponoči je bilo sproženih več alarmov pred letalskimi napadi, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil generalštab ukrajinske vojske.

Key battle fronts for Day 11 of the Russian invasion of Ukraine https://t.co/6ysjkhex3y pic.twitter.com/JDap9uI6wh — Daily Mail Online (@MailOnline) March 6, 2022

Ruske sile "dobro napredujejo"

Boji so potekali tudi v bližini kijevskega mednarodnega letališča. Glavni cilj ruskih sil naj bi bila obkolitev Kijeva, Harkova in Mikolajiva, so še sporočili iz generalštaba ukrajinske vojske.

Po podatkih ruskega obrambnega ministrstva sicer ruske sile "dobro napredujejo" in so zavzele več manjših mest in naselij, je danes objavila ruska tiskovna agencija Interfax.

Cilj napadov ruskih letal je tudi mesto Sumi na severovzhodu Ukrajine. Med drugim je bilo uničeno skladišče hrane, že v petek pa so v tem mestu uničili toplarno in elektrarno. V okolici tega mesta tako ni elektrike, ponekod tudi ne oskrbe z vodo. Ukrajinske sile pa poročajo tudi o precejšnjih izgubah.

Russians have shelled this bridge between Irpin and Kyiv where civilians are trying to flee. 122 mm mortars deliberately used.

There are civilian fatalities. pic.twitter.com/lMyvTZvVfR — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) March 6, 2022

Napadi tudi na Mariupol in Volnovahko

Po navedbah ukrajinskih virov so se nadaljevali tudi napadi na Mariupol in Volnovahko južno od Donecka, potem ko je Rusija tudi uradno odpovedala krajšo prekinitev ognja za humanitarno evakuacijo civilistov. Ukrajinske sile za to krivijo Rusijo, proruski separatisti pa nasprotno ukrajinske sile.

Mariupol, ki ima več kot 400 tisoč prebivalcev, je sicer strateško mesto ob obali Azovskega morja in ga ruske sile že več dni napadajo s topništvom. Volnovaha, ki ima okoli 20 tisoč prebivalcev, pa leži okoli 60 kilometrov severno od Mariupola na cesti proti Donecku. Iz Mariupola medtem poročajo o velikem pomanjkanju hrane, vode in zdravil, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ruske sile zavzele že več energetskih objektov

Ruske sile naj bi se medtem po navedbah generalštaba ukrajinske vojske pripravljale tudi na zavzetje velike hidroelektrarne Kaniv na Dnepru, ki leži okoli 150 kilometrov jugovzhodno od Kijeva in je ključna za zagotavljanje elektrike ukrajinski prestolnici.

Ruske sile so sicer zavzele že več velikih energetskih objektov v Ukrajini, tudi največjo evropsko nuklearko v Zaporožju.

V Mariupolu nov poskus evakuacije civilistov

V Mariupolu na jugu Ukrajine, ki ga oblegajo ruske sile, se pripravljajo na nov poskus vzpostavitve humanitarnega koridorja za evakuacijo civilistov. Prvi poskus v soboto je bil prekinjen zaradi prekršitve prekinitve ognja. Ukrajinci so za to obtožili Ruse, ti pa Ukrajince.

V Mariupolu, strateško pomembnem mestu ob Azovskem morju, živi približno 440 tisoč ljudi. Za evakuacijo civilistov z območij spopadov so se pogajalci obeh strani dogovorili v četrtek.

Evakuacija naj bi se začela natančno opoldne po lokalnem času (ob 11. uri po srednjeevropskem času). V ta namen naj bi se ob 10. uri po lokalnem času (ob 9. po srednjeevropskem) začela prekinitev ognja, ki naj bi trajala najmanj do 21. ure po lokalnem času (do 20. ure po srednjeevropskem), navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Prva tovrstna evakuacija naj bi stekla že v soboto. Avtobusi naj bi civiliste vozili iz mesta s treh zbirnih postaj. Izhod naj bi bil možen tudi z zasebnimi avtomobili. Zaenkrat ni povsem jasno, koliko ljudem je v soboto uspelo zapustiti mesto, še navaja dpa.