Zelenski v preteklem tednu preživel tri poskuse atentata

Umor naj bi izvedli dve različni enoti, in sicer plačanci skupine Wagner, ki jo podpira Kremelj, in posebne čečenske enote. Obojim so naklep preprečili protivojni elementi znotraj ruske zvezne varnostne službe (FSB).

"Lahko rečem, da smo prejeli informacije od ruske zvezne varnostne službe, ki noče sodelovati v tej krvavi vojni," je po poročanju Timesa povedal ukrajinski sekretar za nacionalno varnost in obrambo.

Zelenski se je izognil trem ločenim poskusom atentata, za dvema naj bi stala Wagner Group. Skupina ima 400 članov, na seznamu pa imajo kar 24 ukrajinskih uradnikov.

Wagnerjevi plačanci so med svojimi poskusi utrpeli izgube. Zaskrbljeni so, kako natančno so Ukrajinci predvideli njihove poteze.

Zelenski je zavrnil evakuacijo iz Ukrajine

44-letni Zelenski se je izognil tudi sobotnemu poskusu atentata na obrobju Kijeva, ko so skupino čečenskih morilcev odpeljali, preden jim je uspelo doseči ukrajinskega voditelja.

Čečeni so eno od starodavnih kavkaških ljudstev. V Čečeniji živi 1,2 milijona Čečenov, v drugih delih Rusije in sveta pa jih je približno 200 tisoč. V Ukrajini jih živi približno osem tisoč. Deset tisoč se jih je odpravilo proti Ukrajini, da bi pomagali Putinovi armadi. Foto: Reuters

Na začetku konflikta prejšnji teden so ZDA ponudile evakuacijo 44-letnega Zelenskega iz Kijeva, ko se je obleganje odvijalo, vendar jo je zavrnil. "Boj je tukaj. Potrebujem strelivo, ne vožnje," je dejal.