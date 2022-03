Ameriški senator poziva Ruse k atentatu na Putina

Graham je pojasnil, da bi z ubojem Putina naredil veliko uslugo Rusiji in preostalemu svetu. "Nekdo v Rusiji bi moral to storiti, da bi se znebili tega človeka," je dejal republikanski senator Graham. Prepričan je, da lahko s Putinom obračunajo le Rusi sami. "Lahko je reči, težje je narediti," je priznal.

Z omenjanjem Bruta je Graham mislil na Marka Junija Bruta, ki je organiziral atentat na rimskega vladarja Julija Cezarja.

Prav tako se Graham sprašuje, ali znotraj ruske vojske obstaja "general Stauffenberg, ki bo še uspešnejši", pri čemer je mislil na nemškega častnika Clausa von Stauffenberga, ki je leta 1944 neuspešno organiziral napad na Adolfa Hitlerja.

Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military?



The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out.



You would be doing your country - and the world - a great service.