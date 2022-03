Zvezdnik, ki prijateljuje s Putinom, poziva h končanju vojne

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Rusija in Ukrajina sta od nekdaj bratski državi," je za francosko tiskovno agencijo AFP izjavil igralec Gerard Depardieu, ki se je do zdaj že večkrat pohvalil, da prijateljuje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Še pred kratkim, med naraščanjem napetosti med Rusijo in Ukrajino, je denimo na Instagramu objavil fotografijo, na kateri se objema s Putinom, a jo je pozneje izbrisal.

"Nasprotujem tej bratomorni vojni. Pozivam k ustavitvi ognja in pogajanjem," je dejal 73-letnik, ki je leta 2013 povzročil ogromno razburjenja, ko je po napovedanem povišanju obdavčitve premožnih protestno zapustil Francijo in sprejel rusko državljanstvo.

Putin je Depardieuju leta 2013 podelil rusko državljanstvo. Foto: Reuters

Ruski potni list mu je na slovesni večerji izročil sam Putin, o katerem je Depardieu nato dejal: "Ruski narod potrebuje tako osebnost – z ruskim temperamentom. Putin skuša ljudem povrniti dostojanstvo."

Leta 2015 je ukrajinsko kulturno ministrstvo prepovedalo predvajanje Depardieujevih filmov v Ukrajini, potem ko si je nakopal srd tamkajšnjih oblasti, ko je na filmskem festivalu v Latviji izjavil: "Rad imam Rusijo in Ukrajino, ki je del Rusije."

