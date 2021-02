Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski mediji poročajo, da so proti njihovemu legendarnemu igralcu Gerardu Depardieuju vložili obtožnico, ki ga bremeni, da je leta 2018 zlorabil takrat 22-letno igralko.

Francoska policija je ponovno odprla preiskavo obtožb posilstva proti danes 72-letnemu Gerardu Depardieuju. Ta naj bi avgusta 2018 v svojem pariškem domu napadel takrat 22-letno igralko, ki noče biti imenovana. Njena odvetnica je sporočila, da se bo zavzela za spoštovanje zasebnost svoje stranke.

Prvo preiskavo zoper igralca so leta 2019 zaradi pomanjkanja dokazov prekinili, a so jo spet zagnali, kar je privedlo do novih kazenskih obtožb.

Igralec, ki je trenutno na prostosti, a pod sodnim nadzorom, po besedah svojega odvetnika zanika vse obtožbe.

Vadila naj bi prizor za predstavo

Francoski mediji, ki imajo vire pri policiji, pišejo, da naj bi Depardieu in mlada igralka vadila prizor za gledališko predstavo, pri čemer pa "pri vaji ni bilo nič profesionalnega", povzemajo vir.

Eden od virov pri policiji pravi, da je Depardieu stari prijatelj dekletove družine.