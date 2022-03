Ukrajinskim beguncem na pomoč več kot sto slovenskih zdravnikov in zobozdravnikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za pomoč pacientom na ukrajinski meji se je v okviru prostovoljstva javilo že več kot sto zdravnikov in zobozdravnikov iz Slovenije, v naši državi pa jih lahko pomaga že okoli dvesto. Fotografija je simbolična.

Za pomoč pacientom na ukrajinski meji se je v okviru prostovoljstva javilo že več kot sto zdravnikov in zobozdravnikov iz Slovenije, v naši državi pa jih lahko pomaga že okoli dvesto. Fotografija je simbolična. Foto: Reuters

Zaradi dogajanja v Ukrajini, ki ga z izjemno zaskrbljenostjo spremljajo tudi slovenski zdravniki in zobozdravniki, so se pri Zdravniški zbornici Slovenije takoj odzvali na prošnjo ukrajinske zdravniške zbornice za pomoč. Zbiranje potrebščin, ki jih najbolj potrebujejo, že poteka, glede tega, kako jih bodo najučinkoviteje predali, pa se zbornici še usklajujeta.

Pri Zdravniški zbornici Slovenije že zbirajo medicinsko opremo in zobozdravniški drobni instrumentarij, ki sta v takih razmerah potrebna, pa tudi sanitetni material, ki ga bodo s pomočjo partnerskih humanitarnih organizacij predali Ukrajini. O tem, kako točno, se še usklajujejo.

"Vzporedno s tem je v tem tednu že več kot sto zdravnikov in zobozdravnikov izrazilo interes za vključitev med prostovoljce za oskrbo pacientov na ukrajinski meji in več kot 200 v Sloveniji v primeru namestitve večjega števila beguncev," so še sporočili iz zbornice.

Zdravniki in zobozdravniki prispevajo pomoč tudi v obliki finančnih sredstev, iz katerih bo kupljen potreben material. Zbiranje poteka prek Ustanove za pomoč ogroženim Državljani sveta zobozdravnika Jureta Poglajna, ki že ima praktične izkušnje s pomočjo beguncem. Trenutno se lahko denar nakaže za dva namena: medicinski material in mleko v prahu.

Več podatkov o zbiranju je dostopnih na tej povezavi: https://www.zdravniskazbornica.si/informacije-publikacije-in-analize/obvestila/2022/02/28/pomo%C4%8D-v-sanitetnem-materialu-in-kadrih-za-ukrajino