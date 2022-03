Ob obali Ukrajine potonila estonska ladja

Estonska tovorna ladja, ki je plula pod zastavo Paname, se je potopila na obali Ukrajine v okolici mesta Odesa, poročajo mednarodni mediji. Neuradno naj bi se ladja potopila zaradi podmorske mine.

"Dva mornarja sta se uspela rešiti in sta trenutno na rešilnem čolnu, štiri mornarje pa še pogrešajo," je za britanski Daily Mail dejal direktor logističnega podjetja iz Talina Igor Ilves.

V zadnjih dneh je ukrajinska vojska obtožila rusko mornarico, da uporablja civilne ladje kot človeški ščit pri invaziji Ukrajine.

BREAKING: Estonian owned cargo ship 'Helt' sinks off the coast of Ukraine. There are reports that the vessel hit a mine.