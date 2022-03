Satelitski posnetki razkrivajo razsežnosti uničenja v Ukrajini #foto #video

Novi satelitski posnetki so razkrili razsežnosti uničenja na območju Ukrajine, ki so ga v prvih petih dneh ofenzive na Ukrajino povzročili ruski vojaški izstrelki. Fotografije so bile zajete 28. februarja s pomočjo satelitskih posnetkov podjetja Maxar Tehnologije.

Od ponedeljka gost oblak prekriva območje Ukrajine in preprečuje kakovostno zajetje fotografij ter boljši pregled nad dogajanjem na tleh.

1 / 13 2 / 13 3 / 13 4 / 13 5 / 13 6 / 13 7 / 13 8 / 13 9 / 13 10 / 13 11 / 13 12 / 13 13 / 13

Foto: Maxar Tehnologies

Fotografije prikazujejo hiše, ki jih je zajel ogenj, velike kraterje, ki so jih povzročili ruski izstrelki v vasi Rivnopilja, ki leži v regiji Černiv, okoli 80 kilometrov od glavnega mesta Kijev. Fotografije iz regije Černiv prikazujejo uničene mostove čez reko Strižen in nekatere uničene stanovanjske objekte. Nedotaknjene so ostale nekatere tovarne in drugi stanovanjski objekti. Na fotografijah je mogoče videti tudi ruski vojaški konvoj.

Foto: Maxar Tehnologies

Uničene vasi, stanovanjski objekti in tudi ruska vojaška vozila

Poleg tega je na satelitskih fotografijah mogoče videti tudi uničena ruska vojaška vozila na območju mesta Buča, zunaj Kijeva. V nedeljo so ukrajinske oblasti sporočile, da so preprečili napredovanje ruskim vojaškim kolonam v mestu Buča.

Foto: Maxar Tehnologies

V manjšem mestu Sukači, okoli 70 kilometrov severozahodno od Kijeva, je mogoče videti večji krater na sredini ceste, tudi hiše so videti precej uničene, navaja CNN.

Fotografije prikazujejo tudi vsakdanje življenje v mestih Kijev in Černiv z dolgo vrsto ljudi pred trgovino.

Foto: Maxar Tehnologies

Foto: Maxar Tehnologies