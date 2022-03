Odšel je na fronto: Đoković ga je podprl, Federer in Nadal molčita

Ukrainian Tennis Pro Sergiy Stakhovsky made the heartbreaking decision to leave his wife and children in Hungary to join the Ukrainian forces fighting against Russia. pic.twitter.com/VorVIsCUyO — Good Morning Britain (@GMB) March 2, 2022

Doma je pustil ženo in dva otroka

Sergij Stahovski je v svojih najboljših letih navduševal na teniških igriščih in bil na lestvici ATP najvišje uvrščen na 31. mesto. Danes 36-letni Ukrajinec si verjetno nikoli ni predstavljal, da bo moral kadarkoli prijeti za orožje in braniti Ukrajino pred ruskimi napadi. Doma je pustil ženo in dva majhna otroka.

"Vem, da je to zelo težko za mojo ženo. Moja otroka ne vesta, da sem tukaj. Ne razumeta vojne. Premajhna sta, da bi razumela, kaj se dogaja," je povedal za britanski Good Morning Britain.

Novak Đoković mu je poslal sporočilo. Foto: Guliverimage

O Federerju in Nadalu: Žal mi je, da sta se odločila, da bosta molčala

V težkih trenutkih se mu je oglasil Novak Đoković in mu poslal sporočilo podpore. Spregovorila sta tudi nekaj besed. "Poskušal sem stopiti v stik z Rogerjem (Roger Federer, op. p.) in Rafo (Rafael Nadal, op. p.). Žal mi je, da sta se odločila, da bosta molčala. Razumem ju, to ni njuna vojna," je za La Stampa povedal Stahovski, ki razkriva, da pred tem ni imel nobenih izkušenj z orožjem.

"Služenje vojaškega roka v Ukrajini ni obvezno, ampak pripravljen sem narediti vse, da zaščitim svojo državo in preprečim, da Rusija zmaga. Če to pomeni, da moram vzeti orožje in da se branim na način, da moram v nekoga streljati, bom to naredil. Imamo podporo pomembnih ljudi in pomembno je, da se ta podpora nadaljuje. V nasprotnem primeru bo Putin, ko konča z Ukrajino, začel bombardirati Evropo."

Prepričan je, da se Putin ne bo ustavil

Ob tem se je dotaknil tudi ruskih teniških kolegov, kot sta Daniil Medvedjev, prvi igralec sveta, in Andrej Rubljev. Oba sta že pred dnevom izjavila, da si želita miru in da ne podpirata vojne. Prav tako smo lahko videli zapis šele 20-letne Anastazije Potapove, ki je zapisala, da so ruski športniki postali talci trenutne situacije.

"V redu fanta sta in razumeta grozodejstva te vojne. Če že ne drugega, poskušata nekaj narediti, nekateri niti tega ne. Prejel sem že na stotine sporočil teniških igralcev z vsega sveta, ki so šokirani nad dogajanjem. To nam je v pomoč in razumejo, da Putin laže o ukrajinskih nacistih."

Stahovski je prepričan, da vse sankcije Zahoda na račun Rusije ne bodo ustavile Putina. Meni, da so te prišle prepozno. "Resnica je, da zadnjih sedem let niste storili ničesar. Če bi to naredili pred osmimi leti, ko so napadli Krim, danes ne bi imeli takšnih težav."

Leta 2013 je v Wimbledonu domov poslal Rogerja Federerja. Foto: Guliverimage

Leta 2013 je v Wimbledonu poskrbel za senzacijo

Sergij Stahovski je svojo kariero končal po letošnjem OP Avstralije, ko se mu ni uspelo prebiti skozi kvalifikacije turnirja. Na igrišču se je do svojih nasprotnikov večkrat obnašal nešportno, a kot je napisal v enem izmed zadnjih objav, je nerad izgubljal. Ob tem se je vsem zahvalil za podporo in prosil, naj širijo svoj glas o Ukrajini. V svoji športni karieri je osvojil štiri turnirje, leta 2013 pa je v Wimbledonu poskrbel za eno največjih senzacij, potem ko je v drugem krogu premagal Rogerja Federerja.