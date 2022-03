Nova kriza? Iz Ukrajine primanjkuje ključnih delov.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ker že močno primanjkuje kablov, te pa v veliki meri izdeluje dobavitelj s tovarno v Ukrajini, bo moralo več avtomobilskih proizvajalcev ustaviti delo. Tako se že zaostruje kriza z dobavami avtomobilov, ki so jih zadnje leto zaznamovale predvsem težave s polprevodniki.

Napeljave z najrazličnejšimi kabli so nepogrešljiv del današnjih avtomobilov, ki so tudi vse bolj odvisni od elektronike. V povprečju ima avtomobil v sebi kar za pet kilometrov kablov, teh pa zdaj že močno primanjkuje.

Nemški dobavitelj Leoni ima svoje tovarne v zahodni Ukrajini. Tam so jih postavili, ker je bila delovna sila kajpak bolj ugodna kot na zahodu, toda ob zdajšnji krizi posledice že čuti več proizvajalcev. Medtem ko poskuša Leoni nadoknaditi izpad iz Ukrajine prek drugih držav, proizvajalci iščejo rešitve tudi v drugih dobaviteljih.

Foto: Reuters

Volkswagen, BMW in Porsche spadajo med proizvajalce, ki jim zaloga teh kablov že usiha. BMW bo tako začasno ustavil delo v Münchnu in Dingolfingu, prav tako tudi v tovarni motorjev v Steyru v Avstriji.

"Logistika dobave delov iz Ukrajine je trenutno zelo zapletena. Delno tudi zaradi kaotičnega stanja na meji," so potrdili pri družbi Leoni.

Do petka je delo v tovarni v Zwickauu ustavil tudi Volkswagen, enako velja tudi za tovarno v Dresdnu. Nova dobaviteljska kriza bo vplivala na dobavo nekaterih električnih avtomobilov tudi pri znamkah Audi, Cupra in Volkswagen, so potrdili v Wolfsburgu.

Ukrajinci z 38 različnimi avtomobilskimi tovarnami

Po podatkih ukrajinske vlade imajo v avtomobilskem sektorju 22 avtomobilskih podjetij, ki so v 38 različnih tovarn vložile 600 milijonov dolarjev in so skupno zaposlovale več kot 60 tisoč Ukrajincev.

Prav napeljave so bile ključni avtomobilska komponenta izvoza Ukrajine v Evropsko unijo, saj so predstavljale skoraj sedem odstotkov vseh izdelkov.