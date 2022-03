Ruski športnici ni vseeno: Postali smo talci trenutne situacije

Nekateri ruski športniki se ne dolžni in ne krivi zaradi trenutnega položaja lahko znajdejo v neprijetnem položaju. Ena izmed njih je šele 20-letna teniška igralka Anastasija Potapova iz Rusije.

Potapova je v torek igrala proti Ukrajinki Elini Svitolini in gladko izgubila. Pri njenem imenu pa ni smelo biti ruskih simbolov. Tako so namreč včeraj odločile krovne teniške organizacije. Že pred tem je Elina Svitolina dejala, da ne želi igrati proti katerikoli ruski ali beloruski teniški igralki, a ob tem poudarila, da se zaveda, da za nastali položaj niso krivi ruski športniki.

"Ljudem iz politike je težko razložiti, da zame ne obstajajo nasprotnice iz nekih drugih držav."

"Nasprotnica žalosti, solza in vojne"

Rusinja, trenutno 115. igralka sveta, je predstavila tudi svoje mnenje glede nastalega položaja. Kot pravi, je že v otroštvu izbrala svojo pot razvoja in že kot otrok sanjala, da bo igrala tenis ter da ne izbira dvoboja, države ali partnerja v tej igri.

"Ljudem iz politike je težko razložiti, da zame ne obstajajo nasprotnice iz nekih drugih držav. Borim se za svojo zmago, za najboljšo igro in za najboljši rezultat. Na žalost smo profesionalni športniki postali talci trenutne situacije. Igranje tenisa je naša izbira in so naše sanje. Žal mi je, tudi če mi je politika tuja, sem nasprotnica žalosti, solza in vojne. Mir združuje svet in vsi v njem bi morali ostati ljudje," je že v torek na družbenem omrežju zapisala Potapova.

ITF že prepovedal nastope

Spomnimo, da je Mednarodna teniška zveza (ITF) zaradi ruske vojaške invazije na Ukrajino teniškim igralkam in igralcem iz Rusije ter Belorusije do nadaljnjega prepovedala nastope na ženskem reprezentančnem pokalu Billie Jean King in moškem Davisovem pokalu.