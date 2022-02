Sloane Stephens do zmage v Guadalajari

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanja zmagovalka odprtega prvenstva ZDA v tenisu Sloane Stephens je osvojila svoj prvi turnir WTA po letu 2018. V finalu Guadalajare je šesta nosilka po treh nizih in dveh urah ter 28 minutah igre s 7:5, 1:6 in 6:2 premagala Čehinjo Marie Bouzkovo, sicer 96. igralko z lestvice WTA.

Stephensova, ki je leta 2017 osvojila US Open, je imela zadnja leta precej težav in ni našla prave forme, ki jo je popeljala že do številke 3 na svetovni lestvici.

Vendar pa današnja zmaga, njena sedma na turnirjih WTA, za 28-letno Američanko pomeni nov list v karieri.

Guadalajara, WTA (240.000 dolarjev):

finale:



Sloane Stephens (ZDA/6) : Marie Bouzkova (Češ) 7:5, 1:6, 6:2.

Martinez do zmage v Čilu

Pedro Martinez je zmagovalec turnirja ATP v Santiago de Chileju. Foto: Guliverimage

Španski teniški igralec Pedro Martinez je osvojil turnir ATP v Santiago de Chileju, potem ko je v finalu s 4:6, 6:4 in 6:4 premagal Argentinca Sebastiana Baeza. Za 24-letnega Španca, četrtega nosilca turnirja, je to prva turnirska zmaga ATP v karieri.

Zmaga bo Martinezu prinesla tudi skok za 22 mest na današnji lestvici ATP; prvič v karieri bo med najboljšo petdeseterico.

Santiago de Chile, ATP (475.000 dolarjev):

- finale:



Pedro Martinez (Špa/4) : Sebastian Baez (Arg/7) 4:6, 6:4, 6:4.