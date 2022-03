Dramatičen nočni nagovor ukrajinskega predsednika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ukrajinci so preprečili "zahrbtne in sovražne" načrte Rusije, je v nočnem videonagovoru povedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Svoje sodržavljane je označil za junake, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Mi smo narod, ki je sovražnikove načrte uničil v enem tednu. Načrti, ki so jih pisali več let: zahrbtni, polni sovraštva do naše države, naših ljudi," je Zelenski povedal v videu, objavljenem na družbenem omrežju Telegram.

Dodal je, da "iskreno občuduje junaške prebivalce" mest, ki so se uprli ruskim silam.

Zatrdil je, da je ruska stran v svoji invaziji na Ukrajino, ki se je začela pred tednom dni, izgubila skoraj devet tisoč vojakov.

Moskva prvič objavila podtake o žrtvah med vojaki

Moskva je sicer v sredo prvič objavila natančno število ubitih ruskih vojakov. Umrlo jih je 498, še 1.597 pa jih je bilo ranjenih. Ne ukrajinskih ne ruskih podatkov sicer ni mogoče neodvisno preveriti.