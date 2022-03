V Veliki Britaniji našli mrtvega ruskega oligarha

Truplo Watforda, očeta treh otrok, je v ponedeljek na domačem razkošnem posestvu v vasici Virginia Water blizu Londona našel zasebni vrtnar. Živel je z ženo Jane, s katero sta imela skupaj dva otroka.

Po poročanju medijev ga je vrtnar našel obešenega v domači garaži. Policija njegovo smrt preiskuje z največjo resnostjo, saj obstaja možnost, da se je znašel na "seznamu za odstrel". Na Otoku je namreč v sumljivih okoliščinah umrlo že več ruskih državljanov.

Another oligarch mysteriously found dead in garage of his luxury home in Virginia Water, Surrey not that far from where we used to live. Mikhail Watford was a Ukrainian oligarch and he bought his house for around £20million.. pic.twitter.com/O6wlSeTHMI