Legendarnemu ukrajinskemu nogometnemu zvezdniku Andriju Ševčenku se trga srce, ko v Londonu spremlja dogajanje v svoji domovini, polno trpljenja, nasilja in smrti. Svojo družino je skušal večkrat prepričati, da zapusti Kijev in se odpravi na varno, a ga ni hotela upoštevati. "Hočejo ostati v Kijevu. To je ta ukrajinski duh," sporoča 45-letni Ukrajinec, ki se je prelevil v človekoljubnega delavca.

Ni ga ukrajinskega nogometaša, ki bi v tem stoletju pustil takšen pečat, kot ga je Andrij Ševčenko. Bil je vzornik milijonom mladih po vsem svetu, navduševal v dresih kijevskega Dinama in Milana, se pozneje nekoliko manj uspešno dokazoval tudi pri Chelsaju, po koncu igralske kariere pa je dosegal uspehe tudi kot trener. Lani je na primer Ukrajino na evropskem prvenstvu popeljal med najboljših osem!

V Kijevu sta ostali mama in sestra

Vojne grozote, ki se dogajajo v njegovi domovini, spremlja v Londonu. O tem, kaj se dogaja v Kijevu, mu vsakodnevno poročajo družinski člani in prijatelji, sam pa se trudi, da bi o dogajanju v Ukrajini seznanil čim več ljudi in jim dal vedeti, kakšna tragedija se dogaja v ogromni deželi z več kot 40 milijoni prebivalcev.

"Ponosen sem, da sem Ukrajinec. To so zelo težki trenutki za mojo državo, ljudi, družino. Moja mama in sestra sta trenutno v Kijevu, kjer se dogajajo grozne stvari. Ljudje umirajo, otroci umirajo, rakete so usmerjene proti našim hišam," je Ševčenko v pogovoru za Sky Sports poudaril, kako ohranja stik z najbližjimi, ki niso hoteli zapustiti ukrajinskega glavnega mesta.

Družino je skušal večkrat prepričati, da bi zapustili Kijev, a njegova želja ni bila uslišana. "Hočejo ostati tam. To je ta ukrajinski duh."

Prošnja in zahvala Italijanom za pomoč Ukrajini:

Želi si, da bi svet bolje razumel, s kakšno tragedijo ima opravka Ukrajina. Želi si, da bi ljudje bolje razumeli, v kakšnih težavah se je znašla njegova domovina. "Moramo ustaviti vojno, moramo najti način, kako to narediti. Ogromno je beguncev, potrebujemo veliko humanitarne pomoči. Potrebujemo zdravila, medicinske pripomočke, hrano. Na tem področju bi lahko naredil ogromno in tudi bom," se po najboljših močeh trudi, da bi lahko v Ukrajino poslal čim več pomoči.

O nogometu sploh ne razmišlja

Podpira odločitev Mednarodne nogometne zveze (Fifa) in Evropske nogometne zveze (Uefa), da se Rusijo izključi iz vseh mednarodnih nogometnih tekmovanj. Čeprav je bil vse življenje posvečen nogometu, po ruski invaziji na Ukrajino zanj nogomet ne obstaja več.

Legendarni ukrajinski nogometaš je državni dres oblekel 111-krat, dosegel 48 zadetkov, nazadnje pa je v nogometnem svetu deloval v serie A, kjer je za kratek čas neuspešno vodil Genoo. Foto: Guliverimage

"Sploh ne mislim več nanj. Zdaj sploh ni primeren čas za to. Ne spremljam več nobenega športa, ničesar. Razmišljam le o tem, kako pomagati domovini," je odločen v nameri, da bi zbral čim več humanitarne pomoči, ki bi prišla prav njegovim rojakom in rojakinjam. Mnogi izmed njih so zapustili domove in se skoraj brez vsega odpravili drugam.