Darijo Srna: Poklical sem Čeferina in celo zajokal

O drami je sicer prvo poročalo Delo. "Ko sem zaslišal prvo sireno, sem se počutil, kot bi mi nekdo odrezal noge in bi se mi ustavilo srce, saj sem se takoj vrnil v čas izpred 25, 30 let, v vojno na naših tleh," se je za Delo spomnil Srna, ki je med drugim priporočil tudi: "Ves svet bi nas moral slišati, se dvigniti proti vojni in jo prekiniti. Lahko le molimo za to, da bo v Ukrajini čim prej zavladal mir. Glasno in konkretno moramo podpreti Ukrajino in pritisniti na Rusijo, da dosežemo mir."

"Ljudje me sprašujejo, ali res nismo vedeli, da se bo to zgodilo. Nismo. To je vedel samo en človek," pa je Srna v uvodu intervjuja za hrvaški športni časnik priznal, da so bili v klubu nepripravljeni na rusko agresijo.

Čeferin se je za nogometaše zavzel, kot bi šlo za njegove otroke

Aleksander Čeferin se je zavzel za usodo nogometašev Šahtarja in njihovih družin. Foto: Guliverimage Srna pravi, da mu je bilo v sredo zjutraj, ob 4.15, ko se je prebudil, takoj jasno, kaj se dogaja, in takoj po tem so v klubu začeli obveščati tuje nogometaše. Pozvali so jih, naj se zberejo v hotelu. "Hitro so se zbrali vsi. Samo Brazilcev z družinami je bilo skoraj 50, veliko imamo tudi Italijanov in pridružili so se nam tudi tujci kijevskega Dinama." Za pomoč pri odhodu iz države so se najprej obrnili na veleposlaništva, kjer niso dobili potrebnih odgovorov, in sledil je klic Čeferinu.

"Ko sem videl, da za nas ni rešitve, sem osebno poklical Čeferina. Gospod predsednik, pomagajte, potrebujemo vas, sem mu rekel in v nekem trenutku tudi zajokal. Čeferin je takoj storil vse, mislim, da celo več od tega, in sredi noči začel iskati rešitve. Za naše nogometaše in njihove družine se je zavzel, kot bi šlo za njegove otroke. Ne vem, koga vse je klical in kaj vse je storil, a vseskozi smo bili na zvezi in zagotavljal mi je, da bo za kakršnokoli ceno našel rešitev in nas ne bo pustil na cedilu," je v svoji pretresljivi izpovedi povedal Srna.

Srna je sicer imel možnost, da sam odide proti Madžarski meji in naprej na Hrvaško, a se je za ta korak odločil šele po dnevu in pol, saj pravi, da v tistem trenutku ni mogel pustiti tam vseh igralcev z družinami, posebej ne mladih Brazilcev, starih 18, 19, 20 let.

Ko je sedel v avto na pot proti Hrvaški, je od Čeferina dobil zagotovilo, da bodo vsi nogometaši in njihove družine varno zapustili Ukrajino, Čeferina pa je povezal z enim od brazilskih igralcev, ki zelo dobro govori angleško. "S to obljubo sem sedel v avto. Po kakšnih 18 urah, odkar sem sedel v avto, skupaj sem potoval kar 37 ur, me je Čeferin obvestil, da je za naše nogometaše in njihove družine našel prostor v vlaku, ki jih bo odpeljal na varno," je še povedal Srna in dodal, da so bili v vlaku tudi Italijani. "Tako sem srečen, kolikor je človek v teh okoliščinah sploh lahko, prišel do Madžarske."

V Kijevu divjajo hudi spopadi. Foto: Guliverimage

"Čeferinova največja stvar v življenju ni, da je kot prebivalec majhne države prišel na mesto predsednika Uefe. Čeferinov največji uspeh je, da je velik človek, ki je svojo veličino pokazal takrat, ko so to ljudje v tragediji res potrebovali. Tega ne bomo nikoli pozabili. Ne jaz ne Šahtar, niti Ukrajina ne in vsi dobri ljudje. Uefa je izjemno privilegirana, da ima na čelu takega človeka," je še povedal nekdanji nogometni zvezdnik.