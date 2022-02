Nekdanji kapetan hrvaških nogometašev v težki situaciji

Eden najboljših hrvaških nogometašev vseh časov Darijo Srna, ki zadnja leta kot športni direktor deluje v ukrajinskem Šahtarju, je po poročanju Sportskih novosti sinoči skupaj s svojima hrvaškima sodelavcema, fizioterapevtoma Bojanom Radanovićem in Igorjem Grškovićem, zapustil Ukrajino in se odpravil proti Madžarski.

Darijo Srna se želi vrniti v Ukrajino, ko se bodo razmere izboljšale:

"Samo da prečkam mejo, da vstopim v Evropsko unijo, ker to nima več nobenega smisla. To, kar se dogaja, je velik stres, šokiran sem in ne vem, kaj naj vam rečem. Zelo težka situacija. Dva dneva smo preživeli v zaklonišču," so pri hrvaškem Indexu prenesli besede nekdanjega kapetana hrvaške nogometne reprezentance.

Ukrajince je opisal kot dobre ljudi, ki nikomur niso storili nič slabega. "Imajo veliko srce in si zaslužijo mir," je dejal Srna in večkrat poudaril, da je situacija vse prej kot dobra.

Že tretja vojna

Nogometaši Šahtarja so se pravkar vrnili s priprav v turški Antalyiji, ob prihodu v Kijev, kjer je od leta 2014 klubska baza, pa naleteli na vojne razmere. Srna je ob tem izjavil, da je to zanj že tretja vojna. Po domovinski vojni na Hrvaškem že druga, odkar živi v Ukrajini.

Čeprav je še pred dnevi zatrjeval, da Ukrajine ne bo zapustil, vsaj ne med prvimi, saj je to njegov drugi dom, se je po tehtnem premisleku in nasvetu številnih, naj se umakne na varno, vendarle odločil za odhod. Kot poročajo Sportske novosti, je Srna pripravljen na vrnitev v Ukrajino, ko se razmere umirijo.

V domovino se je medtem že uspelo vrniti nekdanjemu nogometašu Ognjenu Vukojeviću, ki zadnja leta dela kot pomočnik trenerja kijevskega Dinama, kjer si kruh služi slovenski reprezentant Benjamin Verbič.

"Razmere so zelo nestabilne. Vidite, kaj se dogaja. Za nami je 20 ur potovanja in hvala bogu, tukaj sem. So pa tam ostali moji igralci, moji prijatelji. Vse življenje sem preživel v Ukrajini. Komaj čakam, da se vrnem, ampak v mirno Ukrajino," je z zagrebškega letališča, kamor je pripotoval iz Romunije, ki jo je preko Moldavije dosegel z avtom, v pogovoru za HRT sporočil Vukojević.

"V trenutku napada smo bili v trening kampu, a smo že takrat vedeli, da je stanje nevzdržno. Pravkar smo se vrnili s priprav v Turčiji, potem pa so nas ob peti uri zjutraj prebudile eksplozije in sirene … To smo doživeli že na Hrvaškem, to je zdaj že drugič. Verjamem, da tega ne bom doživel nikoli več," si želi nekdanji nogometaš.