Italijani ruskim oligarhom zasegli luksuzne vile in jahte

Luksuzne nepremičnine so bile oligarhom zasežene na najprestižnejših italijanskih lokacijah - na otoku Sardinija, ob jezeru Como in v Toskani. Dve superjahti sta bili zaseženi na svojih privezih v severnojadranskih pristaniščih, poroča Reuters.

Policijske operacije so bile del usklajene akcije zahodnih držav, da bi kaznovale bogate Ruse in poskušale predsednika Vladimirja Putina prisiliti, da umakne svoje enote iz Ukrajine.

Seznam, ki ga je izdal urad premierja Maria Draghija, razkriva, da je najdragocenejše premoženje, ki je zdaj v rokah policije, 65 metrov dolga jahta "Lady M". Njena vrednost je ocenjena na 65 milijonov evrov in je v lasti najbogatejšega Rusa Alekseja Mordašova. Jahto so lastniku največjega ruskega jeklarskega podjetja Severstal zasegli v pristanišču Imperia.

Italy’s police has just seized “Lady M Yacht” - a €65m yacht belonging to Alexey Alexandrovits Mordaschov located in Imperia (Liguria) - in compliance with the recent EU sanctions. pic.twitter.com/8NzqkXH7lE