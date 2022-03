Ruski oligarhi svoje superjahte selijo v Črno goro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko se je Črna gora v torek pridružila sankcijam EU proti Rusiji, pa po poročanju medijev v črnogorskem pristanišču pristajajo jahte ruskih oligarhov, ki so jih doletele sankcije.

V črnogorski luksuzni marini Porto Montenegro oziroma v pristanišču mesta Tivat so v torek opazili, da je iz Barcelone priplula 75 milijonov evrov vredna in 70 metrov dolga jahta Galactica Super Nova, ki je v lasti ruskega oligarha Vagita Alekperova.

Alekperov je predsednik uprave največje ruske naftne družbe Lukoil, v njej pa ima 20-odstotni lastniški delež. Poleg tega ima v lasti tudi 36,8-odstotni delež moskovskega nogometnega kluba Spartak.

Skupaj še z enim ruskim oligarhom, Leonidom Fedunom, sta lastnika nizozemske ladjedelnice Heesen Yacht. Prav tu je bila njegova jahta tudi narejena.

Prvi dan po ruski invaziji na Ukrajino je po oceni Bloombergovega indeksa milijarderjev izgubil 6,2 milijarde dolarjev premoženja, vrednost delnic Lukoila pa je padla za 33 odstotkov.

Oligarh Vagit Alekperov je med drugim 20-odstotni lastnik največje ruske naftne družbe Lukoil in solastnik moskovskega nogometnega kluba Spartak. Foto: Reuters V Tivat je, kot je razkrila balkanska raziskovalna novinarska mreža (Birn), prispela tudi jahta ukrajinskega oligarha Igorja Kolomojskega, proti kateremu so ZDA uvedle sankcije zaradi domnevne korupcije in kršenja človekovih pravic. Kot poroča portal Birna Balkaninsight, je Kolomojski tja priplul z jahto Trident, ki tako kot jahta Alekperova pluje pod zastavo Kajmanskih otokov.

Ruski oligarhi s svojimi superjahtami evropska pristanišča te dni sicer zapuščajo, saj se bojijo, da bi jim države članice EU zamrznile premoženje.