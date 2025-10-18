V ruski tovarni eksploziva Avangard je v petek zvečer odjeknila močna eksplozija, v kateri so bili ubiti trije ljudje, pet pa je bilo ranjenih, je prek omrežja Telegram sporočil regionalni guverner Radij Habirov. Vzrok eksplozije v mestu Sterlitamak še preiskujejo, da bi jo povzročili ukrajinski brezpilotni letalniki, pa so že zanikali.

Reševalne službe so sporočile, da je iskalno-reševalna akcija potekala vso noč, končali so jo zgodaj zjutraj.

⚡️BREAKING: A powerful explosion rocked the Avangard chemical plant in Sterlitamak, Russia — the facility produces components for Russian military missile systems.



Reports indicate numerous fatalities, though the exact number remains unclear. Emergency services are working at… pic.twitter.com/E7WXJOJJe3 — NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2025

Tovarna sicer proizvaja industrijske eksplozive, od leta 2022 pa jo upravlja ruski državni industrijski konglomerat Rostec.