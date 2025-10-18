Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B.

Sobota,
18. 10. 2025,
11.39

33 minut

V ruski tovarni eksploziva odjeknila močna eksplozija: več je mrtvih in ranjenih #video

Sa. B.

Sterlitamak, Rusija

Mesto Sterlitamak je na območju gorovja Ural v Rusiji.

Foto: Shutterstock

V ruski tovarni eksploziva Avangard je v petek zvečer odjeknila močna eksplozija, v kateri so bili ubiti trije ljudje, pet pa je bilo ranjenih, je prek omrežja Telegram sporočil regionalni guverner Radij Habirov. Vzrok eksplozije v mestu Sterlitamak še preiskujejo, da bi jo povzročili ukrajinski brezpilotni letalniki, pa so že zanikali.

Reševalne službe so sporočile, da je iskalno-reševalna akcija potekala vso noč, končali so jo zgodaj zjutraj.

Tovarna sicer proizvaja industrijske eksplozive, od leta 2022 pa jo upravlja ruski državni industrijski konglomerat Rostec.

