Torek,
14. 10. 2025,
15.16

Torek, 14. 10. 2025, 15.16

Poslovalnice OTP banke za še boljšo uporabniško izkušnjo in trajnostno prihodnost

Vsebino omogoča OTP BANKA D.D.

OTP banka uresničuje svojo zavezo o prenovi mreže poslovalnic po sodobnih smernicah ESG. Prvo prenovljeno poslovalnico so odprli v Laškem, kar predstavlja začetek preoblikovanja bančnih prostorov v še bolj dostopne, vključujoče in tehnološko napredne.

Sedežni predel z brezžično povezavo omogoča udobno čakanje. | Foto: OTP banka Sedežni predel z brezžično povezavo omogoča udobno čakanje. Foto: OTP banka

Prenove poslovalnic niso zgolj estetska osvežitev, temveč strateški korak k boljši uporabniški izkušnji, večji dostopnosti za ranljive skupine in trajnostnemu poslovanju. Pri prenovi je bila v ospredju misel na stranke, ki bodo v prenovljenem prostoru dobile več zasebnosti in sodobno digitalno podporo.

Skrb za okolje, družbo in skupnost

Kratica ESG (ang. Environmental, Social, Governance) je temelj delovanja sodobnih družb. V OTP banki teh načel ne uveljavljajo zgolj v ponudbi in poslovnih odločitvah, temveč tudi v odnosu do zunanje podobe in uporabniške izkušnje strank. ESG na tem področju zanje pomeni skrb za:

  • okolje – z uporabo trajnostnih materialov in energetsko učinkovitih rešitev,
  • družbo – z zagotavljanjem dostopnosti za vse skupine uporabnikov, vključno z najranljivejšimi družbenimi skupinami,
  • upravljanje – z odgovornim vodenjem, transparentnostjo in usmerjenostjo v dolgoročno vrednost za stranke in skupnost.

Prostori so zasnovani odprto, obenem pa omogočajo intimno obravnavo, saj so pohištveni elementi iz posebnih materialov zasnovani tako, da zmanjšujejo hrup in vizualno izpostavljenost.

Odprti prostori omogočajo intimno obravnavo. | Foto: OTP banka Odprti prostori omogočajo intimno obravnavo. Foto: OTP banka

Sodobna tehnologija v sožitju z lokalnim okoljem

Prostor izpopolnjujejo premišljeno umeščeni digitalni elementi. Informacijski pulti so opremljeni s tabličnimi računalniki, na stenah pa LCD-zasloni omogočajo dostop do aktualne ponudbe banke. Ob vhodu so panoramske fotografije, ki ustvarjajo občutek domačnosti in povezanosti z lokalno skupnostjo.

V poslovalnici so tudi kotiček za otroke in cvetlični aranžmaji, ki prostor naredijo še bolj prijeten in oseben. Sedežni predeli z brezžično internetno povezavo omogočajo udobno čakanje, medtem ko sejni prostori in pisarne vodij poslovalnic sledijo enotni vizualni identiteti Skupine OTP.

Panoramske fotografije lokalnega okolja ustvarijo občutek domačnosti. | Foto: OTP banka Panoramske fotografije lokalnega okolja ustvarijo občutek domačnosti. Foto: OTP banka

Z novimi poslovalnicami do poglobljenih odnosov

S prenovami OTP banka ne gradi zgolj novih prostorov, temveč nove odnose – bolj odprte, vključujoče in digitalno podprte. Poslovalnice OTP banke tako postajajo stične točke, kjer se prepletajo lokalna identiteta, sodobna tehnologija in osebni pristop.

Bančne storitve, dostopne vsem

OTP banka je v vseh svojih poslovalnicah že uvedla številne elemente, ki omogočajo boljšo dostopnost: nižji bankomati, klančine ob vhodu, zvočne in taktilne usmerjevalne oznake, Braillova pisava na urniku poslovanja, slušne zanke in asistenca ob vhodu. S tem OTP banka postaja najdostopnejša banka, ki uporabo svojih storitev z odlično uporabniško izkušnjo omogoča vedno večji skupini ljudi.

