Zelenski: Prihaja sodni dan, skrili se boste lahko samo v grobove #video

V novem videoposnetku je Zelenski včeraj v svet poslal jasno sporočilo, da za takšna dejanja odpuščanja ni: "Danes je nedelja odpuščanja. Dan, ko se opravičimo drug drugemu. A ne danes. Zdi se, da marsikdo ne prepozna tega dne, ne ve, kaj pomeni besedna zveza 'odpusti mi'. Te besede so izgubile svoj pomen in mi teh grozot ne bomo odpustili."

"Kaznovali bomo vsakogar, ki je na naši zemlji zagrešil zločine nad našimi civilisti. Našli bomo vsako barabo, ki je streljala na naša mesta, na naše ljudi. Našli bomo vse, ki so bombardirali našo državo. Na zemlji ne bo kraja, kamor bi se lahko skrili, razen v grob," je v govoru povedal Zelenski.

Zelenski se je znova oglasil danes in sporočil, da se razmere v Ukrajini zaostrujejo: "Nikoli si nismo želeli vojne. Vojna je bila prinesena k nam. Nikoli nismo hoteli nikogar ubiti, a moramo se boriti proti sovražniku, da zapusti našo zemljo in in naša življenja. Tolerirati moramo nekaj, kar noben narod v Evropi ni bil deležen že zadnjih 70 let."

Ukrajinski predsednik je omenil pogovore, ki jih je imel z britanskim premierjem Borisom Johnsonom, italijanskim premierjem, predsednikom Poljske in Francije. "Naša pogajanja in pogovori s partnerji so pošteni. če pa se bodo razmere zaostrile bo potrebno uvesti nove, ostrejše sankcije," je povedal Zelenski in ob tem pozval k bojkotu ruskega plina in nafte.

"Če nekdo izgubi razsodnost, potem moramo pozabiti na strah in posle. Boriti se moramo proti nehumanemu zlu, ki hoče uničiti človeštvo."

"We never wanted this war, but this war was brought to us."



Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy says Ukraine is "fighting back" against Russian forces to "get the enemy out of our land and our life".https://t.co/cz5NTchyMw



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/13JM3ak2E4