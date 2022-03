Rusi okrepili bombandiranje ukrajinskih mest, pripravljajo napad na Kijev #vŽivo

Ruske sile so v nedeljo zvečer okrepile bombardiranje večjih ukrajinskih mest v središču države, severu in na jugu, je na ukrajinski televiziji povedal svetovalec predsednika Ukrajine Oleksij Arestovič. Rusija medtem Ukrajino obtožuje, da želi razstreliti raziskovalni jedrski reaktor v Harkovu.

Arestovič je dejal, da je do zadnjega vala ruskih izstrelkov prišlo takoj po mraku. Napadajo območja okrog Kijeva in Černigova na severu države, Nikolajeva na jugu in Harkova, ki je za prestolnico Kijev drugo največje ukrajinsko mesto.

V predmestjih Kijeva vlada katastrofalno stanje

Iz Harkova poročajo o škodi na televizijskem stolpu in stanovanjskih predelih. V Černigovu naj bi ruske bombe in rakete deževale po vsem mestu, Arestovič pa je dodal, da je stanje okrog predmestij Kijeva Buča, Gostomel in Irpin, kjer v nedeljo ni uspela evakuacija civilnega prebivalstva, katastrofalno. Evakuacije so propadle tudi v Mauripolu na jugu in Volnovake na vzhodu.

Predsednik Zelenski je v videoposnetku v nedeljo zvečer zahod pozval naj okrepi sankcije. Zahodne voditelje je kritiziral, ker se ni nihče odzval na sporočilo ruskega obrambnega ministrstva, da bodo napadli ukrajinski vojaško-industrijski kompleks. Rusi so zaposlenim v tovarnah priporočili naj ne hodijo v službo.

"Noben svetovni voditelj se ni odzval in predrznost agresorja je jasen znak, da doslej sprejete sankcije niso dovolj," je dejal Zelenski in pozval k ustanovitvi posebnega sodišča, ki bo kaznovalo ruske vojne zločine.

Rusko obrambno ministrstvo je v nedeljo sporočilo, da nameravajo Ukrajinci razstreliti raziskovalni jedrski reaktor v Inštitutu za fiziko in tehnologijo v Harkovu nato pa za uničenje obtožiti ruske sile. Rusko opozorilo je prišlo sicer nekaj ur potem, ko so Ukrajinci sporočili, da na poslopje Inštituta padajo ruske rakete.

Ruski in ukrajinski pogajalci naj bi se znova sešli, Blinken na Baltik

Ruski in ukrajinski pogajalci naj bi se danes sešli na tretjem krogu pogajanj glede vojne v Ukrajini. Prekinitve ognja ne gre pričakovati, ker ruska stran zahteva, da Ukrajinci prej položijo orožje. Ameriški državni sekretar Antony Blinken bo medtem odpotoval na Baltik, Meddržavno sodišče pa bo začelo obravnavo tožbe Ukrajine proti Rusiji.