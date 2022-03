To Rusinjam sporočata Urška Bačovnik Janša in Tanja Pečar

8. marec, mednarodni dan žena, v Rusiji predstavlja pomemben praznik. "Apeliram na ženske po vsem svetu. Ne moremo ostati ravnodušne pred vojno v Ukrajini, ki vsak dan terja vse več žrtev, tudi civilistov," je ob prazniku žensk zapisala Agata Kornhauser-Duda in ženske pozvala, naj se pridružijo pozivu ženskam v Rusiji, da ustavijo vojno v Ukrajini.

"Verjamem, da se bo naše sporočilo prebilo skozi rusko cenzuro in sčasoma doseglo srca ter misli na tisoče ruskih žensk. Ženske lahko to dosežejo skupaj. In verjamem, da lahko celo ustavijo vojno v Ukrajini," je dejala prva dama Poljske.

Njenemu pozivu sta se pridružili tudi žena predsednika vlade Urška Bačovnik Janša in partnerica predsednika Slovenije Tanja Pečar. Na družbenem omrežju Twitter sta, tako kot mnoge ženske po svetu, objavili fotografijo, na kateri ženske v Sloveniji spodbujata, naj se pridružijo pozivu, namenjenemu Rusinjam, o zaustavitvi vojne.

Today, on the #IWD2022, I joined the appeal of Mrs. Agata Kornhauser-Duda, 🇵🇱 First Lady. I encourage all Slovenian women also to join. Post your photo with #RussianWomenStopTheWar and let the Russian women see our message!#Российскиеженщиныостановитевойну#StandwithUkraine🇺🇦 https://t.co/yii4IP6NFZ pic.twitter.com/6pDgnUf02F — Urška Bačovnik Janša (@bacovnik) March 8, 2022