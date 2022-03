Kdo je Olena Zelenska, prva dama Ukrajine

Ob ruski invaziji na Ukrajino je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski s svojim mirnim, a odločnim vodstvom postal skorajda narodni heroj, izjemno priljubljena pa je med Ukrajinci tudi njegova žena Olena, ki sonarodnjake bodri prek družbenih omrežij.

"Izjemni ste, ponosna sem, da z vami živim v isti državi," je ob začetku ruske invazije sporočila prek družbenih omrežij, "nočem panike in solza, ampak bom mirna in samozavestna. Moja otroka me gledata in z njima sem. Sem ob svojem možu. In ob vas."

Pozneje je objavila še fotografijo novorojenčka, rojenega v zaklonišču v Kijevu, in ob tem zapisala: "Otroci, rojeni v zakloniščih, bodo živeli v mirni državi, ki se je sama obranila."

Olena in Volodimir Zelenski sta na neki način povezana že od mladosti, oba sta rojena leta 1978 v mestu Krivi Rih in sta hodila v isto šolo, a se takrat nista družila. Zbližala in zaljubila sta se med študijem, ona je študirala gradbeništvo, Zelenski pa pravo.

Po osmih letih zveze sta se leta 2003 poročila, leto pozneje se jima je rodila hči Oleksandra, leta 2013 pa sin Kiril.

Po koncu študija nihče od njiju ni ostal in delal v svoji stroki – Zelenski se je začel ukvarjati s komedijo, Olena pa ga je kot del njegove produkcijske ekipe spremljala na nastopih. Pozneje sta ustanovila svojo produkcijsko hišo Studio Kvartal 95, ki deluje še danes in se ukvarja s produkcijo filmov in TV-serij ter organizacijo koncertov.

Olena Zelenska je bila tudi del ekipe, ki je ustvarjala serijo Služabnik naroda, ki je Zelenskemu prinesla neznansko priljubljenost in nenazadnje zmago na volitvah.

Njegovemu vstopu v politiko je sprva nasprotovala. Kot je pozneje povedala v pogovorih z novinarji, se je zavedala, da jima bo ta odločitev spremenila življenje. V predsedniški kampanji Zelenskega tudi ni aktivno sodelovala, a je možu stala ob strani na vsakem srečanju z volivci.

Po zmagi Zelenskega na volitvah pa je vlogo prve dame sprejela in se ji predala po svojih najboljših močeh. "Sem zelo zasebna oseba," je dejala v intervjuju za ukrajinski Vogue, "raje se držim v ozadju, medtem ko je moj mož vedno v ospredju. Nisem glavna na zabavah, ne stresam šal. Nisem takšna. Sem pa našla svoje načine, kako izkoristiti publiciteto. Zdaj lahko pozornost ljudi preusmerim na bistvene družbene probleme."

"Partnerji voditeljev držav morda nimamo politične moči, a imamo moč na drugih področjih," pa je dejala ob lanskem državniškem obisku ZDA. Kot glavno področje svojega delovanja je podčrtala enakopravnost med spoloma, predvsem z vidika zmanjševanja plačne neenakosti med spoloma, vključevanja moških v skrb za otroke in boja proti nasilju v družinah.

