Šef Cie: Za Putina je to vojna, ki je ne sme izgubiti #vŽivo

Ruski predsednik Vladimir Putin je nameraval ukrajinsko prestolnico Kijev zasesti v dveh dneh, je dejal vodja ameriške obveščevalne službe Cia William Burns in na zaslišanju v kongresu ameriške zakonodajalce opozoril, da je Putin trenutno jezen in razočaran ter da bo verjetno podvojil svoje sile in poskušal zmleti ukrajinsko vojsko brez upoštevanja civilnih žrtev. "Za Putina je to vojna, ki je ne sme izgubiti," menijo ameriški obveščevalci.