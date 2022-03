Ukrajinska pisateljica: "Novi Hitler nadaljuje tam, kjer je prejšnji končal"

"To je že svetovna vojna, to ni samo konflikt v Ukrajini," so besede, s katerimi je navzoče v Evropskem parlamentu v Strasbourgu danes nagovorila ukrajinska pisateljica Oksana Zabužko, ki je pred dvema tednoma le z ročno prtljago zapustila Ukrajino. "Novi Hitler je bil pripravljen, da nadaljuje tam, kjer je prejšnji končal," je dodala.

"Vsak trenutek oklevanja zahodnih politikov nas stane človeška življenja, izgubijo jih v glavnem ženske in otroci," je še povedala in se spraševala, ali ni zanimivo, da niti Ukrajinci Putinovih besed niso vzeli resno." Sama je, kot je dejala, že leta 2014 v Berlinu Putina primerjala s Hitlerjem in takrat so bili vsi šokirani. Meni, da Putin namenoma posnema Hitlerja in uporablja njegove besede.

"Ne borim se proti ženskam in otrokom, letalskim silam sem naročil, naj napadejo samo vojne sile," je dejal Hitler leta 1939, zdaj pa to ponavlja tudi Putin.

On #IWD2022 Ukrainian author Oksana Zabuzhko addressed the European Parliament on the plight of her fellow citizens under attack by Russia. @o_zabuzhko: «Ukrainians are fighting to free Europe from the spectre of totalitarianism»

Kruta resničnost ukrajinskih zaklonišč

"Občudujem ženske, ki se bojujejo skupaj z moškimi, razdeljujejo zaloge po naših obleganih mestih in rojevajo v zakloniščih pod spletnim nadzorom zdravnikov. Težava pa je, da Putinovih bomb ne bo ustavila moč našega duha," je nadaljevala ukrajinska pisateljica Oksana Zabužko.

"Danes se moram prvič upreti in se zavzeti za pravice žensk do življenja. Ukrajinski narod je močan, to je presenetilo številne na zahodu. Če bi bili močni, ne bi preživeli stalinističnega genocida," je prepričana Zabužkova, ki je med drugim orisala srhljiv prizor iz Ukrajine.

"Ukrajinski zdravniki so vzpostavili stran na Facebooku, kjer objavljajo navodila, kako v zakloniščih opravljati porod. Hlev, v katerem je rodila Marija, je veliko bolj higienski kot zaklonišča. Tam je veliko prahu in otroci umirajo zaradi sepse," je povedala Zabužkova in dodala, da so v vsaki vojni ženske najšibkejše žrtve. Skrbijo za pomoči potrebne, otroke in starejše.

Evropa in ZDA prepozne

Če bi se ZDA in Evropska unija prebudile pred osmimi leti, ko so napadli Krim, bi bilo veliko manj žrtev, je še povedala. Prepričana je namreč, da Putina nič ne bo zaustavilo, in to, kar prodaja zahodu, ni nič več kot splet laži, iluzij in "blefiranja". "To Ukrajinci vemo, ker smo se tega naučili v letih ruske imperialne veličine. Brez nas ruskega imperija ni," je sklenila.

Današnji osmi marec je drugačen

Veliko vlogo žensk, predvsem ukrajinskih, je poudarila tudi Roberta Metsola, predsednica Evropskega parlamenta. Kljub temu, da je praznik žensk, praznovanje danes ni beseda, ki bi jo lahko uporabili, je dejala in dodala, da delo Zabužkove pooseblja pogum ukrajinskih žensk. "V vojni ni zmagovalcev, sta le smrt in bolečina tistih, ki morajo zapustiti svojo domovino, pokopati svoje otroke. Naj nam bodo močne ženske iz Ukrajine v navdih."

Honoured to welcome Ukrainian writer @o_zabuzhko at the @Europarl_EN.



Russia's invasion in #Ukraine did not stop her voice from being heard.



On #IWD2022 I commend the courage & strength of Oksana, and all the women in #Ukraine who bravely defend their country. pic.twitter.com/UMC1TVD1To — Roberta Metsola (@EP_President) March 8, 2022

"Tragedija je, da tisoče žensk beži pred točo bomb. Podajo se v boj, da bi zaščitile naše vrednote," je po govoru ukrajinske pisateljice dejala ena od političark in spomnila tudi na druge ženske, kot so Afganistanke, Etiopijke, ki vedo, kaj se dogaja, in hkrati tudi na Rusinje in Belorusinje, ki so si upale stopiti na trge in protestirati proti Putinovi vojni. Številni so dejali, da se moramo zavedati, da je današnji osmi marec drugačen, saj se nekatere ženske na bojni liniji, kar dokazuje enakost. V zadnjih tednih so to pokazale pogumne Ukrajinke, tudi Rusinje in Belorusinje. Vse te ženske kažejo, kaj pomenita pogum in odpornost.

Današnji osmi marec je drugačen, so dejali številni politiki. Foto: K. M.