S tovornjakom v rusko ambasado: "Delam varnostni koridor" #video

"Želel sem samo ustvariti varnostni koridor za ruskega ambasadorja, medtem ko bo zapuščal Irsko," je po poročanju The Irish Times dejal voznik tovornjaka takoj po incidentu. Kot je razvidno z videoposnetka, je voznik zbranim demonstrantom, ki so bili pred ambasado že pred njegovim prihodom, razdelil fotografije ukrajinskih žrtev ruske invazije. "Nekaj moramo storiti, in to je moj prispevek za danes," je dejal voznik ter nadaljeval: "Želim, da ambasador in njegovi kolegi takoj zapustijo našo svobodno državo. Čas je že, da se narod zbudi."

Voznika so hitro aretirali irski policisti, rusko ambasado pa je že naslednji dan varovala nova ograja, ki naj bi ustavljala tudi tovornjake.

Desmond Wisley has breached the gates of the Russian Embassy in #Dublin. He was overcome after seeing photos of the family killed in Irpin. pic.twitter.com/8SMbZIYxK0