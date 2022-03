Hollywoodski zvezdnik o srečanju z Zelenskim: Strah me je zanj

Ameriški igralec in režiser Sean Penn, ki je do nedavnega v Ukrajini snemal dokumentarni film, je v prvem intervjuju, odkar je zapustil to državo, spregovoril o svojih vtisih.

Kot je povedal, se je dan pred rusko invazijo, nato pa še na sam dan invazije, srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. "Bilo je jasno, da sem v prisotnosti nečesa, kar je za sodobni svet popolna novost v smislu poguma, ponosa in ljubezni," je dejal Penn.

Foto: Reuters

"Neverjetno je, kako je poenotil to državo. Neskončno me je impresioniral in ganil," je Penn dejal o Zelenskem ter dodal, da ga je "zelo strah zanj in za Ukrajino".

Kot je dejal, se njegova neprofitna organizacija Community Organized Relief Effort (CORE) zdaj po najboljših močeh trudi pomagati beguncem iz Ukrajine, ob tem pa je tudi pozval gledalce, naj pomagajo, kakorkoli lahko.

