Uefa donirala milijon evrov za pomoč otrokom v Ukrajini

"Otroci so med konfliktom zelo ranljiva skupina in naša dolžnost je pomagati otrokom braniti njihove temeljne pravice in zdravje," poudarja predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

"Otroci so med konfliktom zelo ranljiva skupina in naša dolžnost je pomagati otrokom braniti njihove temeljne pravice in zdravje," poudarja predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Foto: Reuters

Člani fundacije za otroke Evropske nogometne zveze (Uefa) so se skupaj s predsednikom zveze Slovencem Aleksandrom Čeferinom odločili prerazporediti letošnji milijon evrov vreden sklad. Kot so zapisali na spletni strani Uefe, bodo po novem celoten znesek namenili za pomoč otrokom v Ukrajini in beguncem v sosednjih državah.

S temi Uefinimi sredstvi bodo financirali pobude združenj članic Uefe in dobrodelnih organizacij za pravice otrok, piše hrvaška agencija Hina. Uefina fundacija za otroke se je odločila tudi za ustanovitev posebnega sklada, iz katerega je namenila dodatnih 100.000 evrov za takojšnjo nujno pomoč ukrajinskim otrokom in beguncem v Moldaviji, so še zapisali pri Uefi.

Sklad za nujno pomoč bo Uefa posredovala nogometni zvezi Moldavije, ki že sodeluje z lokalnimi humanitarnimi organizacijami pri pomoči ukrajinskim begunskim otrokom, ki prihajajo v državo. Del sredstev Uefinega sklada bodo porabili tudi za zagotavljanje zdravil in oskrbe otroškim bolnišnicam v Ukrajini.

Vojna v Ukrajini Foto: Reuters

"Otroci so med konfliktom zelo ranljiva skupina in naša dolžnost je pomagati otrokom braniti njihove temeljne pravice in zdravje. Zahvaljujoč solidarnosti evropskega nogometa in podpori naših partnerjev bomo otrokom v Ukrajini in sosednjim državam zagotovili prepotrebno pomoč," je ob tem dejal Aleksander Čeferin.