Čeferin jasen: Sit sem tega

Odpadniško superligo je 12 klubov zagnalo lani aprila, a je ta hitro propadla zaradi nasprotovanja navijačev, zvez, tudi politike. Agnelli, ki je bil eden ključnih mož pri projektu, tokrat ni predstavil nobene novosti v zvezi s superligo.

So se pa v medijih pojavile nekatere zamisli o "novi različici" lige. Prva bi bila bolj ali manj zaprtega tipa, kar je naletelo na nasprotovanje na praktično vseh ravneh evropskega nogometa, tudi v evropski politiki. Po novem pa naj bi predlog med drugim vseboval to, da v ligi ne bo stalnih članov, da bi bil sistem izpadanja in napredovanja, da bi v dveh ligah nastopalo po 20 klubov, obenem pa predlagatelji obljubljajo manjše število tekem, je med drugim poročala La Gazzeta dello Sport.

"Superliga ni propadla. Po mojem evropski nogomet krvavo potrebuje reforme," je dejal Agnelli in dodal, da je ideja kolektivno delo 12 ekip, ne le ene osebe. "Dvanajst klubov je podpisalo 120-stransko pogodbo, za enajst je ta še vedno zavezujoča," je dejal Italijan. Poudaril je, da kompromis ni več ena od možnosti, "potrebujemo globlje reforme".

Dotaknil se je tudi tega, ali bi Uefa morala razpasti. "Podprl bom transparentno organizacijo in počakal, kaj bo dejal evropski svet o tem, če je trenutna organizacija primerna," je še povedal.

"Superliga ni propadla," pravi Andrea Agnelli. Foto: Reuters

Čeferin: Gre za finančni in ne nogometni projekt

Čeferin pa je v nagovoru na dogodku že pred tem dejal, da klubi iz superlige, po aprilskem propadu novo ligo podpirajo le še trije izmed predlagateljev, ob Juventusu še Real Madrid in Barcelona, ne govorijo v imenu nogometa ter da je Agnelli pred ustanovitvijo superlige hvalil zdajšnji Uefin sistem.

Kot je znova izpostavil Čeferin, gre za finančni in ne nogometni projekt. "Sit sem tega nenogometnega projekta," je v govoru, ki ga je povzel Mail Online, v Londonu dejal Čeferin. "Prvič, svojo nesmiselno idejo so lansirali sredi pandemije. Zdaj beremo o tem, da bodo lansirali novo idejo sredi vojne," je dodal Slovenec na čelu Uefe.

"Ali moram res še več govoriti o teh ljudeh? Očitno živijo v paralelnem svetu," je izjavil in poudaril, da sami pomagajo v teh težkih trenutkih, "oni pa delajo na takšnem projektu".

"Kogarkoli lahko plačajo, da napiše, kako bo to lep projekt, poln solidarnosti in dobrodelnosti do majhnih. To je neumnost in vsi to vedo. Eden od njih me je poklical in se mi opravičil, no, zdaj pa so spet začeli. Zanje so navijači stranke, za nas pa so navijači navijači," je še povedal Čeferin.

Ta je še dejal, da lahko igrajo v svojem tekmovanju, da jim nihče tega ne prepoveduje. "Ampak če bodo igrali v njihovem tekmovanju, v našem ne bodo."

Predsednik španske lige Javier Tebas je prav tako kritiziral trojico zagovornikov superlige in dejal, da "lažejo bolj kot Vladimir Putin".

Preberite še: