Evropska nogometna zveza (Uefa) je sprejela odločitev, da se finale lige prvakov, najmočnejšega in najbolj prestižnega klubskega tekmovanja na svetu, ne bo igralo v Rusiji (St. Peterburg), ampak v Parizu. Uefa je tudi sklenila, da morajo ruski in ukrajinski klubi, prav tako pa reprezentance, ki nastopajo v tekmovanjih pod okriljem Uefe, do nadaljnjega igrati domače tekme na nevtralnem prizorišču.

Evropska nogometna zveza (Uefa) se v zadnjih letih spopada z zelo zahtevnimi ovirami. Epidemija covid-19 je povzročila veliko škode, lani je bila resna grožnja ideja elitne superlige, ki je po nekaj dnevih ''vojne'' s krovno evropsko sezono neslavno propadla, letos pa ima Uefa opravka z vojno. Zakuhalo se je v Ukrajini, ki jo je napadla Rusija. Največja država na svetu je deležna vse večjih sankcij.

Uefa se zahvaljuje predsedniku Francije

Emmanuel Macron je podprl idejo o tem, da se finale lige prvakov preseli v Francijo. Foto: Reuters Za zelo odmevno sankcijo je poskrbela tudi Uefa, saj se je v luči poslabšanja varnostnih razmer na vzhodu Evrope odločila, da finala lige prvakov letos ne bo gostil Sankt Peterburg, sicer tudi rojstno mesto ruskega predsednika Vladimirja Putina, ampak bo sklepno dejanje najmočnejšega klubskega tekmovanja 28. maja potekalo na stadionu Stade de France v predmestju Pariza. To je velik udarec za Rusijo, saj velja finale lige prvakov za največji nogometni klubski spektakel, ki zaradi odmevnosti dogodka in velikega obiska gostujočih navijačev prinaša ogromen zaslužek.

Uefa je v sporočilu za javnost zapisala, da se zahvaljuje francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu za njegovo osebno podporo in zavezanost, da se najprestižnejša tekma evropskega klubskega nogometa v času krize brez primere preseli v Francijo. "Uefa bo skupaj s francosko vlado v celoti podprla prizadevanja več zainteresiranih strani, da bi zagotovila reševanje nogometašev in njihovih družin v Ukrajini, ki se spoprijemajo s hudim človeškim trpljenjem, uničenjem in razseljevanjem," je sporočila Uefa, kateri predseduje Slovenec Aleksander Čeferin.

The 2021/22 UEFA Men’s Champions League final will move from Saint Petersburg to Stade de France in Saint-Denis.



The game will be played as initially scheduled on Saturday 28 May at 21:00 CET.



Full statement: ⬇️ — UEFA (@UEFA) February 25, 2022

Sankt Peterburg ostal brez spektakla že tretjič zapored

Sankt Peterburg, rojstno mesto ruskega predsednika Vladimirja Putina, ne bo gostil finala lige prvakov. Foto: Reuters Finale lige prvakov je dogodek, ki si ga želi vsak gostitelj, saj bi ga obiskalo več deset tisoč navijačev finalistov. Tako je bilo v omejenem obsegu denimo že lani v Portu, ko sta se udarila Chelsea in Manchester City. Že takrat je bilo kar nekaj nejasnosti in sprememb zaradi prizorišča finala. Po prvotnem scenariju bi moralo potekati na modernem stadionu Krestovski (Gazprom Arena) v Sankt Peterburgu, a je nato prevladala odločitev, da se sklepno dejanje najmočnejšega evropskega tekmovanja vendarle izpelje v Istanbulu, na olimpijskem stadionu Atatürk, ki je ostal leta 2020 brez spektakla zaradi epidemije covid-19. Ta je nato potekal pred praznimi tribunami v posebnem strogem mehurčku v Lizboni.

Ko se je lani že zdelo, da bo finale v Istanbulu, je Uefa dva tedna pred srečanjem spremenila odločitev. Ker sta se v finale uvrstila dva angleška kluba, Turčija pa je bila na britanskem rdečem seznamu glede omejitve pri potovanjih zaradi epidemije covid-19, je Uefa preselila finale v Porto in s tem zagotovila, da so bile tribune na finalu vsaj delno polne. V Istanbulu to ne bi bilo mogoče, na Portugalskem pa je lahko vsakega angleškega velikana bodrilo šest tisoč navijačev.

Naslov evropskega prvaka brani londonski Chelsea. Foto: Reuters

Na tisoče navijačev finalistov lige prvakov, če bodo tako dovoljevale razmere, povezane z epidemijo covid-19, bo tako konec maja obiskalo francosko prestolnico in bodrilo svoje ljubljence na stadionu Stade de France, ki je nazadnje gostil finale lige prvakov leta 2006. Takrat je postala evropski prvak Barcelona, v finalu je z 2:1 premagala londonski Arsenal.

Rusija brez tekem na domačih tleh

Ruska nogometna reprezentanca bo v play-offu za SP 2022 "gostila" Poljsko na nevtralnem prizorišču. Foto: Guliverimage Izvršni odbor Uefa je na današnji seji sklenil, da bodo ruski in ukrajinski klubi ter reprezentance, ki nastopajo v tekmovanjih pod njenim okriljem, morali do nadaljnjega svoje domače tekme igrati na nevtralnih prizoriščih. Tako Rusija prihodnji mesec, ko jo čaka nastop v dodatnih kvalifikacijah za SP 2022 (24. marca proti Poljski), ne bo računala na prednost domačega igrišča, ampak bo sosedski dvoboj potekal na nevtralnem prizorišču.

Podobno velja tudi za finale play-offa, v katerem bi lahko Rusija, če bo preskočila poljsko oviro, lovila vozovnico za spektakel v Katarju proti boljšemu s srečanja med Švedsko in Češko. Prednosti domačega igrišča ne bo imel tudi moskovski Spartak, ki bo danes izvedel ime tekmeca v osmini finala evropske lige.