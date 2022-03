Fifa našla rešitev tudi za štiri Slovence v ukrajinskih klubih

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je zaradi ruske invazije na Ukrajino za tuje igralce in trenerje, ki so nastopali v ruskem in ukrajinskem nogometnem prvenstvu, odprla poseben prestopni rok. Svet Fife je v ponedeljek odločil, da se pogodbe z ukrajinskimi klubi samodejno prekinejo do konca sezone in igralci lahko prestopijo drugam. Medtem pa tuji igralci ruskih klubov lahko enostransko prekinejo svoje pogodbe do 30. junija, je še objavila Fifa.

Začasna prekinitev pogodbe za vse v ukrajinskem in ruskem prvenstvu pomeni, da se za igralce in trenerje šteje, da so brez pogodbe do 30. junija 2022, zato lahko brez omejitev podpišejo pogodbo z drugim klubom, so še sporočili iz Fife. Ob tem je Fifa določila, da ta "prestopni rok" traja do vključno 7. aprila. Poleg tega lahko klub podpiše pogodbo z največ dvema igralcema, ki spadata pod to izjemo.

V ukrajinski ligi so igrali tudi štirje Slovenci. Vezist Lovro Grajfoner, nekdaj član Maribora in Aluminija, je bil od sredine februarja pri prvoligašu Minaju, Rudi Požeg Vancaš se je januarja pridružil Černomorcu, Benjamin Verbič je igral pri kijevskem Dinamu, Matija Rom pa pri Kolosu Kovalivki.

Bi se lahko Rudi Požeg Vancaš do konca sezone preselil h kateremu izmed slovenskih klubov? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

S to odločitvijo o posebnem prestopnem roku se je Fifa odzvala na položaj tujih igralcev po invaziji Rusije na Ukrajino. "Fifa znova obsoja nadaljnjo uporabo sile Rusije v Ukrajini ter poziva k hitremu prenehanju sovražnosti in vrnitvi k miru," je v izjavi zapisala Fifa.

Tako Fifa kot Evropska nogometna zveza (Uefa) sta pred tem vsem ruskim ekipam prepovedali nastop na mednarodnih tekmovanjih. Nogomet je v Ukrajini od začetka vojne prekinjen, v Rusiji pa se nadaljuje po predvidenem programu. V ruskem prvenstvu se sicer dokazujejo trije slovenski legionarji. Bojan Jokić je kapetan Ufe, Jaka Bijol nastopa za moskovski CSKA, Vanja Drkušić pa se je v zimskem prestopnem roku iz Brava preselil k Sočiju.