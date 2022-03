Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dečkova mama je pojasnila, da je fanta samega poslala na vlak iz obupa, saj je bolna, hkrati pa mora skrbeti za invalidno mater. "Zelo sem vam hvaležna, ker ste mojemu otroku rešili življenje. V vaši majhni državi so ljudje z velikimi srci," je sporočila Slovakom.

V videu je mati povedala še, da je vdova in da ima še več otrok, ki so ostali z njo v Zaporožju, kjer so Rusi pred dnevi zavzeli jedrsko elektrarno.

Na Slovaško je prišel z eno plastično vrečko

Komaj 11-letni deček iz Zaporožja je konec tedna prišel čez mejo iz Ukrajine na Slovaško popolnoma sam, z eno plastično vrečko, potnim listom in telefonsko številko, ki jo je imel napisano na roki.

Prostovoljci so ga oskrbeli, odpeljali na toplo ter mu priskrbeli hrano in pijačo. Vse je osvojil s svojim nasmehom, neustrašnostjo in odločnostjo pravega junaka.

Zahvaljujoč številki na roki in listu papirja v potnem listu je lahko stopil v stik s svojimi najdražjimi, ki so kasneje prišli ponj, in celotna zgodba se je dobro končala.