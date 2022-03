Z umetnostjo v podporo Ukrajini

Med umetniki, ki so svojo podporo Ukrajini prelili v vizualno sporočilo, je mariborska grafična oblikovalka in ilustratorka Barbara Borko, ki s svojo ilustracijo opozarja na nevarnost vojne propagande.

Gre za različico znane podobe treh opic, ki "ne vidijo, ne slišijo in ne govorijo ničesar slabega", le da so v tej ilustraciji namesto opic medvedi, ki veljajo za simbol Rusije, je pojasnila ilustratorka. "Cenzura in ruska propaganda sta velika težava, ruski mediji ne poročajo o invaziji na Ukrajino in celo ruski vojaki dobivajo popolnoma drugačne informacije," je pojasnila Barbara Borko.

"Imam veliko ukrajinskih prijateljev in ob poslušanju njihovih zgodb o begu sem se počutila nemočno in zlomljeno," je povedala, "nato pa sem ugotovila, da lahko pomagam na svoj način." Ilustracijo je v ločljivosti, primerni za tisk, objavila tudi na svoji spletni strani in ljudi poziva, da jo lahko uporabijo, kakorkoli hočejo.

Družbeno omrežje Instagram medtem preplavljajo podobe ustvarjalcev z vsega sveta, ki na ta način protestirajo proti vojni in izražajo podporo Ukrajini.

Dinara Mirtalipova, Uzbekistan/ZDA

Katja Uccusic-Indra, Avstrija

Alissa Levy, Nemčija

Alice Hoffman, Švica

Dima Peršin, Ukrajina

Daniela Herodesova

Tatjana Berdjugina, Rusija