Šefica nemške diplomacije zaradi napetosti prihaja v BiH

Zaradi poslabšanja razmer na mednarodni ravni in vedno več napetosti na ozemlju BiH bo jutri na obisk Bosne in Hercegovine (BiH) pripotovala nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock, je potrdilo zunanje ministrstvo BiH.

Baerbockova se namerava srečati z zunanjo ministrico BiH Bisero Turković in člani predsedstva BiH. Po pisanju bosanskih medijev je obisk nadaljevanje prizadevanj Nemčije zaradi napetosti v državi, ki jih Nemčija ocenjuje kot zelo resne.

"Razmere v BiH so skrb vzbujajoče. Prizadevanja za odcepitev so nesprejemljiva. Po mojem mnenju bi se morale sankcije uvesti tudi proti srbskemu članu predsedstva BiH Miloradu Dodiku," je po decembrskem srečanju evropskih zunanjih ministrov v Bruslju dejala Baerbockova.

Poslabšanje razmer na mednarodni ravni in vedno več napetosti na ozemlju BiH so sicer glavni razlog, da so na ozemlje BiH že prispeli konvoji EUFOR-jevih sil. Njihova glavna naloga je zaščita teritorialne integritete in suverenosti BiH. Na območje BiH je prišlo 500 dodatnih vojakov. Vojaki EUFOR-jevih sil so že prišli v Sarajevo in pritegnili veliko pozornosti prebivalcev mesta.

EUFOR je na tem območju sicer prisoten že od leta 2004, da spremlja varnost v BiH in nadzoruje izvajanje daytonskega sporazuma iz leta 1995, s katerim se je končala vojna v državi. Sestavljen je iz 600 pripadnikov. Z dodatnimi vojaki je na tem območju skupaj 1.100 pripadnikov sil EUFOR.

Evropski poslanci so na včerajšnjem zasedanju v Strasbourgu pozvali k spoštovanju daytonskega sporazuma, izvedbi oktobrskih volitev, pa tudi k sankcijam EU proti Dodiku. EU mora dati jasen signal BiH o evropski perspektivi ter obsoditi nacionalistično retoriko Dodika, proti tistim, ki skušajo destabilizirati državo, pa uvesti sankcije in druge restriktivne ukrepe, je bilo med drugim slišati v razpravi.

Baerbockova bo pot nadaljevala na Kosovo in v Srbijo.