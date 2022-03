EUFOR pošilja dodatne vojake v BiH

"Poslabšana situacija na mednarodnem nivoju lahko v prihodnje bistveno poslabša situacijo v Bosni in Hercegovini," so zapisali v EUFOR.

Footage of additional EUFOR HMMWVs headed into Sarajevo. Even w/ the arrival of an additional 500 troops, EUFOR remains under-manned but there appears to be a shift to greater co-op w/ BiH Armed Forces which is sensible. https://t.co/L7Oq7XL4ZV — Jasmin Mujanović (@JasminMuj) March 5, 2022

V naslednjih tednih bodo tako pripadniki sil EUFOR povečali svojo navzočnost na območju Bosne in Hercegovine, kar bo povečalo stabilnost in teritorialno suverenost Bosne in Hercegovine kot tudi celovitost EU.

"Te enote lahko znatno povečajo varnost v BiH, kot kaže, bo njihovo število doseglo tudi do 3.500 vojakov. Treba se je zavedati, da je generalni sekretar NATA Jens Stoltenberg v Bosno in Hercegovino z namenom poslal znatno povečano število sil NATA, da ohranijo celovitost," je dogajanje za Radiosarajevo.ba. komentiral vojnopolitični analitik Neven Kazazović.

An 🇦🇹 #Austrian Company has arrived in #BiH as part of the first deployment of the 500 additional reserves announced last week. These personnel will now begin training to incorporate them into the wider #EUFOR capabilities. #Bundesheer pic.twitter.com/dHn5Y8GNKA — Operation EUFOR Althea (@euforbih) February 28, 2022

EUFOR je na tem območju prisoten že od leta 2004 in je sestavljen iz 600 pripadnikov. Z dodatnimi prišleki jih bo na tem območju skupaj 1.100 pripadnikov sil EUFOR. Osebe bodo prišle iz Avstrije, Bolgarije, Romunije in Slovaške.