Vojaki EUFOR-ja že na ulicah Sarajeva

EUFOR je na tem območju prisoten že od leta 2004, da bi spremljal varnost v BiH in nadzoroval izvajanje daytonskega sporazuma iz leta 1995, s katerim se je končala vojna v državi. Sestavljen je iz 600 pripadnikov. Z dodatnimi prišleki bo na tem območju skupaj 1.100 pripadnikov sil EUFOR.

Predsedujoči Predsedništva BiH Željko Komšič je dejal, da gre za dobrodošlo in učinkovito podporo miru ter stabilnosti BiH. V državo so tako že prispele dodatne enote EUFOR-ja v podporo stabilnosti v BiH. 500 dodatnih vojakov v kamp Butmir v bližini Sarajeva bo prišlo iz Avstrije, Bolgarije, Romunije in Slovaške. Razporejeni bodo predvsem v predele, kjer so že v preteklosti ocenili, da je povečano tveganje za pojav incidentov.

Armor vehicles of EUFOR mission Althea arriving to #Bosnia and Herzegovina. These vehicles are part of strategic military reinforcements in light of new crisis with Russia.pic.twitter.com/24wFDRWEPy