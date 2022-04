Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH Christian Schmidt sinoči razveljavil zakon, s katerim so oblasti Republike Srbske nameravale prevzeti nepremičnine v lasti BiH, je srbski član predsedstav BiH Milorad Dodik (na sliki) napovedal, da odločitve ne namerava spoštovati.

Potem ko je visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH Christian Schmidt sinoči razveljavil zakon, s katerim so oblasti Republike Srbske nameravale prevzeti nepremičnine v lasti BiH, je srbski član predsedstav BiH Milorad Dodik (na sliki) napovedal, da odločitve ne namerava spoštovati. Foto: Reuters

V zadnjih mesecih se je v BiH zaradi groženj z odcepitvijo Republike Srbske povečal strah pred destabilizacijo. Specialna protiteroristična enota Republike Srbske je zjutraj močno poostrila varovanje Milorada Dodika in njegove družine.

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Srbske je zjutraj sporočilo, da je zvišalo stopnjo varovanja srbskega člana predsedstva BiH Milorada Dodika in njegove družine. Kot je izvedel spletni medij Klix.ba, tej odločitvi botrujejo grožnje omenjenim prek družbenih omrežij.

Po poročanju medija je zanimiv trenutek, kdaj je bila informacija o strožjem varovanju plasirana v javnost. Potem ko je visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH Christian Schmidt sinoči razveljavil zakon, s katerim so oblasti Republike Srbske nameravale prevzeti nepremičnine, ki so v lasti države BiH, se je skoraj istočasno v medijih blizu Dodikovemu režimu razširila novica o grožnjah članom stranke Zveza neodvisnih socialdemokratov (SNSD) Milorada Dodika. Ta si prizadeva za dejansko odcepitev Republike Srbske, ene od dveh entitet BiH.

Kot ugotavlja Klix.ba, ne gre za nove grožnje Dodiku, temveč za že znane grožnje določenih oseb prek družbenih omrežij, ki jih varnostno-obveščevalne službe že obravnavajo.

Da želi ministrstvo dobro spromovirati poostreno varovanje Dodika, kaže tudi objava posnetkov banjaluške televizije Alternativa TV, ki je blizu vladajoči strukturi. Zjutraj je namreč objavila posnetek prihoda oboroženega oklepnega vojaškega terenca, imenovanega Despot, ki je parkiral pred stavbo vlade Republike Srbske v Banjaluki. Spremljali so ga pripadniki specialne protiteroristične enote (SAJ).

Odvračanje pozornosti od pogroma Dodikove vlade?

Spletni medij ob tem dodaja, da želi Dodikova vlada na ta način odvrniti pozornost od določenih tem, kot je na primer pogrom Dodikove vlade, potem ko je včeraj visoki predstavnik BiH razveljavil sporni zakon. Hkrati želi prestrašiti prebivalstvo pred mednarodno skupnostjo. Dodajajo, da se želi vladajoča struktura za svoja dejanja skriti pred javnostjo in ji vsiliti tezo o ogrožanju varnosti entitete, v resnici pa so sankcije usmerjene le proti posameznim vidnim politikom.

Schmidt je sporni zakon razveljavil, ker je v nasprotju z odločitvami ustavnega sodišča BiH. "Ta odločitev jasno sporoča, da lahko samo država BiH razpolaga z državnim premoženjem oziroma določa način razpolaganja z državnim premoženjem," je sporočil v torek na novinarski konferenci v Sarajevu. Dejal je, da bi sporni zakon načel pravno varnost in ogrozil vse mogoče investicije, ter opozoril, da njegova odločitev začne veljati takoj. Vsi tisti, ki je ne bodo spoštovali, se bodo srečali z zakonskimi posledicami takšnega vedenja, vključno z osebno odgovornostjo in blokado njihovih finančnih transakcij, je dodal. Zakon bi moral začeti veljati 14. aprila. Dodik je po pričakovanjih napovedal, da Schmidtove odločitve ne namerava spoštovati. Dodal je, da ne priznava ne Schmidta kot zakonito izbranega visokega predstavnika ne njegove oblasti.

Velika Britanija je namreč v ponedeljek uvedla sankcije proti Dodiku in predsednici Republike Srbske Željki Cvijanović zaradi njunih poskusov spodkopavanja legitimnosti države. Britanske oblasti so obema prepovedale vstop v državo in zamrznile njuno premoženje.

Z ministrstva so sporočili, da bodo navedeni varnostni ukrepi ostali v veljavi, dokler se v celoti ne preverijo vse grožnje predstavnikom oblasti.